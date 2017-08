Streppel geniet: ‘Dat is een brutale speler waar iedereen van zal houden’

Nemanja Mihajlovic was zaterdagavond in extremis de redder in nood voor sc Heerenveen, in het thuisduel met Heracles Almelo. De debutant nam in de slotseconden de gelijkmaker voor zijn rekening: 1-1. Trainer Jurgen Streppel was desondanks niet geheel tevreden. "In de eerste helft was het tempo te laag." In de tweede helft maakten de Friezen een veel betere indruk, al viel de gelijkmaker pas erg laat.

"Als het 0-0 was gebleven, hadden we er in de tweede helft makkelijker overheen kunnen lopen", zo vertelde Streppel in gesprek met FOX Sports. "Ik had het idee dat we Heraces aan het kapot spelen waren. Maar als je vlak voor rust uit een corner zo de 0-1 tegen krijgt, hebben zij nieuwe energie."

Streppel heeft veel vertrouwen in de aanwinsten van Heerenveen op de vleugels, al zijn ze nu nog niet fit. "Marco Rojas heeft de Confederations Cup gespeeld en Mihajlovic heeft de voorbereiding niet helemaal meegemaakt. Dat is een brutale speler waar iedereen van zal houden. Het belooft een mooi seizoen met hem te worden."