Bosz: ‘Een buitengewoon goede speler, maar we moeten voorzichtig zijn’

Peter Bosz kende zaterdag een uitstekend debuut in de Bundesliga. Borussia Dortmund was met 0-3 te sterk voor het VfL Wolfsburg van Andries Jonker. Mario Götze maakte zijn rentree in competitieverband. De middenvelder, die maandenlang uitgeschakeld was met een stofwisselingsziekte, werd na 61 minuten vervangen door Mahmoud Dahoud. Götze, 25 jaar, speelde op 29 januari dit jaar zijn laatste officiële duel.

"Het is duidelijk dat Mario een buitengewoon goede speler is en dat hij erg belangrijk gaat zijn voor ons", zo vertelde Bosz na de ontmoeting in Wolfsburg, waar Christian Pulisic, Marc Bartra and Pierre-Emerick Aubameyang scoorden. "Maar we moeten ook geduld hebben met hem en voorzichtig zijn. Daarom haalde ik hem ook na een uur naar de kant. Ik ben vooral blij dat hij minuten heeft gemaakt. Het ging erg goed en hij heeft inderdaad erg goed gespeeld."

Götze zelf was erg blij met zijn speelminuten. "Ik heb nog nooit zo lang aan de kant gestaan. Het was niet makkelijk", erkent de man die Duitsland drie jaar geleden naar de weredltitel schoot. "Maar ik ben blij dat alles goed is gegaan. We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld en 0-3 gewonnen."