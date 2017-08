‘Wanhopig Manchester City biedt weeksalaris van 435.000 euro’

Manchester City zal tot de laatste seconde van de zomerse transfermarkt proberen om Alexis Sánchez naar het Etihad Stadium te halen, zo verzekeren diverse Britse media zondag. Volgens de laatste berichten uit Engeland ziet Josep Guardiola in de aanvaller van Arsenal de ultieme versterking voor de voorhoede van the Citizens.

Manchester City zou naar verluidt bereid zijn om Sánchez als Citizen liefst 435.000 euro per week uit te keren. Dat is beduidend meer dan de huidige grootverdiener van de Premier League: Paul Pogba strijkt bij Manchester United iets meer dan drie ton per week op. Arsenal probeert al maanden om de Chileens international langer aan zich te binden. Op het toch zeer riante contractvoorstel van 325.000 euro per week heeft Sánchez echter nog geen antwoord gegeven.

Arsenal weigert Sánchez deze maand te verkopen, ook al zou dat hoogstwaarschijnlijk betekenen dat hij geen nieuw contract met de Londenaren zal willen ondertekenen en over minder dan een jaar transfervrij vertrekt. Een bod van naar verluidt 65 miljoen euro van Manchester City werd van tafel geveegd en dat zal waarschijnlijk ook het geval zijn als de club daadwerkelijk met een verbeterd bod van 75 miljoen euro op de proppen komt.

Paris Saint-Germain werd ook lange tijd aan Sánchez gelinkt, maar na het aantrekken van Neymar en de waarschijnlijke komst van Kylian Mbappé lijkt de interesse in de Chileen te zijn afgenomen. De voorkeur van de ex-speler van onder meer Udinese en Barcelona ligt sowieso bij een overstap naar Manchester City, waar Guardiola droomt van een voorhoede met Sergio Agüero, Gabriel Jesus en Sánchez.