‘Ik heb gelijk tegen Kanon gezegd dat hij die tweet moest verwijderen’

Na de 2-0 nederlaag van ADO Den Haag tegen AZ ging het vooral over Wilfried Kanon. De verdediger mocht na nog geen half uur al inrukken, na een tweede gele kaart voor een overtreding op Ron Vlaar in het strafschopgebied. Kanon ging in tranen van het veld en stuurde vanuit de catacomben een tweet waarin hij Vlaar uitmaakte voor acteur.

"Ik heb gelijk gezegd dat hij dat moest verwijderen en dat heeft hij gedaan. Het was niet goed van hem, maar we moeten het ook niet te groot maken. We gaan het intern bespreken", zo verklaarde trainer Fons Groenendijk aan FOX Sports. De verdediger had geen wedstrijdritme, omdat hij pas deze week een nieuw contract met ADO ondertekende. Groenendijk heeft echter geen spijt van zijn keuze om hem op te stellen. "Willy weet echt wel hoe hij moet verdedigen."

"Mede door Willy zijn we vorig seizoen in de Eredivisie gebleven. Dan ga ik er nu echt geen spijt van hebben dat ik hem heb opgesteld. Of ik hem wat verwijt? Daar moet ik over nadenken. Maar Willy heeft er zelf al genoeg de pest in." Tom Beugelsdijk vroeg zich af of Kanon wel daadwerkelijk een tweet had verstuurd, al was dat nergens op gebaseerd. "Het kan ook een fanaccount zijn geweest. Wie zegt dat hij het is? Zijn persoonlijke account? Was je erbij dan, toen hij het plaatste? Als hij het heeft geplaatst, is het niet slim. Maar ik weet nog steeds niet of hij dat heeft gedaan."

Danny Makkelie begrijpt weinig van de ophef over de rode kaart. "Ik zie Vlaar de zestien in lopen en Kanon pakte hem vast", blikt de scheidsrechter terug op het moment. "Dat ging een aantal meter door en Vlaar ging naar de grond. Voor mij was er geen twijfel, het was een strafschop. Ik snap de discussie niet. Ook over de tweede gele kaart heb ik niet getwijfeld. Dat is nationaal en internationaal een afspraak. Vasthouden waar de bal niet in de buurt is, dat is een gele kaart."