Heerenveen voorkomt in slotseconden thuisnederlaag na assist van doelman

SC Heerenveen is zaterdag ternauwernood ontsnapt aan een thuisnederlaag tegen Heracles Almelo: 1-1. In de laatste seconden van de drie minuten extra tijd maakte Nemanja Mihajlovic nog gelijk. Heracles, dat Ajax vorige week met 2-1 versloeg, is nog wel zonder nederlaag en heeft nu vier punten uit twee wedstrijden.

Ondanks een overwicht van Heerenveen sloot Heracles de eerste helft af met een voorsprong. Op slag van rust schoot Robin Pröpper raak, uit een corner van Brandley Kuwas. De bal werd onderweg nog aangeraakt door Daniel Höegh. Daarvoor had Bram Castro bij een vrije trap van Stijn Schaars en een knal van Arber Zeneli een Friese goal voorkomen.

Wouter van der Steen, de vervanger van Warner Hahn, hield na rust Kristoffer Peterson van het scoren af en ook stopte hij Paul Gladons kopbal. Heerenveen drong vervolgens aan en kreeg kansen via Henk Veerman, Reza Ghoochannejhad en Martin Ödegaard. Scheidsrechter Edwin van de Graaf keurde een doelpunt van Joost van Aken terecht af, nadat Ghoochannejhad bij de assist Jeff Hardeveld in zijn rug duwde.

De late gelijkmaker was voor Heerenveen dan ook een beloning. Op de valreep kopte de debuterende Mihajlovic raak op een last minute uithaal naar voren van Van der Steen. Heerenveen speelde in de eerste speelronde met 3-3 gelijk bij FC Groningen en wacht dus nog op de eerste zege. De Friezen gaan volgende week op bezoek bij ADO Den Haag. Heracles speelt dan thuis tegen Excelsior.