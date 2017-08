Fraai doelpunt Milik hoogtepunt bij seizoensouverture Napoli

Napoli is het nieuwe seizoen in de Serie A begonnen met een comfortabele overwinning. Het elftal van Maurizio Sarri werd op bezoek bij promovendus Hellas Verona op weg geholpen door een eigen doelpunt van Samuel Souprayen en gooide het duel nog in de eerste helft op slot via Arek Milik. Na de onderbreking scoorden beide ploegen nog één keer: 1-3

Napoli oogstte midweeks veel lof met een overtuigende overwinning in de laatste voorronde van de Champions League op OGC Nice en trok die lijn zaterdagavond door in Stadio Marcantonio Bentegodi. De Napolitanen voerden de boventoon vanaf het eerste fluitsignaal, maar hadden wel de hulp van de thuisploeg nodig om op voorsprong te komen. Souprayen kreeg de bal na een hoekschop van de bezoekers ongelukkig op zijn voet en zag het leder vervolgens tergend langzaam in zijn eigen doel rollen.

Sari hield sterspeler Dries Mertens aanvankelijk op de bank, maar zag diens vervanger Milik de voordelige marge voor Napoli op slag van rust verdubbelen. Na een indrukwekkende rush van Lorenzo Insigne over de linkerflank liet de ex-Ajacied Nícolas Andrade kansloos met een bekeken schot in de verre hoek: 0-2. Napoli had vervolgens weinig meer te duchten van de gastheren en sloeg na ruim een uur spelen voor een derde maal toe. Faouzi Ghoulam kon scoren nadat de ingevallen Mertens in eerste instantie nog op Andrade was gestuit.

Napoli dacht freewheelend richting het einde van de partij te gaan, maar kreeg in de slotfase toch nog een tegenvaller te verwerken. Elseid Hysaj beging een onhandige overtreding op Daniel Bessa, waarna de vleugelverdediger kon inrukken met een directe rode kaart. Giampaolo Pazzini verzorgde vervolgens vanaf elf meter de eretreffer voor Hellas, maar verder zou Napoli het niet meer laten komen.