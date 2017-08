Galatasaray houdt vorm vast en komt goed weg in kolderieke situatie

Galatasaray blijft aan kop staan in de Turkse Süper Lig. Het team van Igor Tudor boekte zaterdagavond op bezoek bij Osmanlispor de tweede zege van het nieuwe seizoen. Het was de eerste keer sinds 2009 dat Cim Bom in die uitwedstrijd aan het langste eind trok. Maicon, Bafétimbi Gomis en Tolga Cigerci namen de doelpunten voor hun rekening in Ankara.

Galatasaray verblijdde de supporters maandag met een sprankelend optreden tegen Kayserispor (4-1) en speelde ook op bezoek bij Osmanlispor een goede wedstrijd. Bij rust stond het 0-2; het eerste doelpunt kwam op naam van Maicon. De van São Paulo overgenomen verdediger stond op de juiste plek om de bal binnen te koppen na een verlengde hoekschop. Het tweede doelpunt volgde na een halfuur. Garry Mendes Rodrigues begon aan de rechterflank aan een demarrage en vond Gomis, wiens uithaal via de onderkant van de lat een doelpunt opleverde.

Gomis staat na twee competitieduels zodoende al op drie doelpunten voor zijn nieuwe club. Na rust maakte Tolga er 0-3 van met een beheerst schot in de linkerhoek, dat keeper Hakan Arikan te machtig was. De buit leek binnen voor Galatasaray, maar door toedoen van Serdar Deliktas keerde de spanning enigszins terug in het duel. Hij schoot van dichtbij raak na een vrije trap. Een kolderieke situatie ontstond na knullig balverlies van Serdar Aziz, maar Galatasaray hield de bal met kunst- en vliegwerk uit het doel.