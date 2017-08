Atlético stelt teleur bij promovendus en raakt Griezmann met rood kwijt

Atlético Madrid is het nieuwe seizoen in LaLiga niet goed van start gegaan. De ploeg van Diego Simeone kon zaterdagavond ternauwernood een gelijkspel bij Girona, dat zijn allereerste duel op het allerhoogste niveau van Spanje speelde, afdwingen: 2-2. Atlético zal het bovendien waarschijnlijk lange tijd zonder Antoine Griezmann moeten doen. De aanvaller kreeg een rode kaart voor commentaar op de dienstdoende scheidsrechter.

In de rust van het duel in Montilivi stond een verrassende 2-0 tussenstand op het scorebord. Atlético was onherkenbaar, terwijl Girona een bijzonder gemotiveerde indruk maakte. Na 22 minuten was het raak: na een voorzet van Francisco Aday kopte Christian Stuani de eerste LaLiga-treffer van Girona tegen de touwen. Drie minuten later was het weer raak, toen een vrije trap via Marc Muniesa bij hem terechtkwam en hij weer raak knikte. De spits werd zodoende de eerste speler ooit die in één wedstrijd tegen het Atlético van Simeone tweemaal met het hoofd scoorde. Op slag van rust was het aan Jan Oblak te danken dat Stuani niet zijn derde van de avond maakte.

Na de onderbreking krabbelde Atlético aanvankelijk niet op, met de 66e minuut als dieptepunt. Griezmann kreeg een gele kaart voor een vermeende fopduik, maar zag vervolgens direct rood toen hij de arbiter van commentaar voorzag. Girono kon echter niet omgaan met de overtalsituatie. Ángel Correa liet in de 78e minuut drie tegenstanders zijn hielen zien en schoot het leer daarna achter Gorka Iraizoz: 2-1. Zes minuten later kopte José Maria Giménez raak, toen Iraizoz een vrije trap van Koke verkeerd beoordeelde. Oblak stond in de slotfase nog wel met een goede redding de 3-2 van Olarenwayu Kayode in de weg.