Basisklant Sneijder pakt met OGC Nice eerste punten van het seizoen

OGC Nice heeft de eerste punten in de Ligue 1 te pakken. Met de debuterende Wesley Sneijder in de basis ontdeed de ploeg van Lucien Favre zich zaterdagavond van Guingamp: 2-0. Vijf minuten voor het laatste fluitsignaal werd Sneijder, die geen opvallende wedstrijd speelde, afgelost door Bassem Srarfi. Nice had de twee voorgaande duels verloren en klimt in ieder geval tijdelijk naar plek dertien.

Sneijder ontbrak midweeks nog in de selectie voor het duel met Napoli, maar was fit genoeg om als nummer 10 aan de aftrap te verschijnen. Guingamp had aanvankelijk de overhand, maar Nice kwam gaandeweg de eerste helft beter in het spel. Het enorme overwicht aan balbezit resulteerde in een kans voor Pierre Lees-Melou, maar doelman Karl-Johan Johnsson lette goed op. De Zweed moest een antwoord echter schuldig blijven toen Alassane Pléa tussen drie verdedigers het gaatje vond: 1-0.

Nice begon de tweede helft zoals het de eerste eindigde: met een doelpunt. Pléa bestormde het strafschopgebied en dwong Johnsson tot een redding, waarna de rebound een prooi was voor Rémi Walter op aangeven van Lees-Melou. Halverwege het tweede bedrijf kwam Mario Balotelli in het veld voor Pléa: het waren de eerste minuten voor de Italiaan sinds hij uitviel in het eerste duel met Ajax in de derde Champions League-voorronde. Een prachtige redding van Cardinale voorkewam dat Mustapha Elhadji Diallo de spanning in de wedstrijd terugbracht.