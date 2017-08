De Ligt: ‘Ik heb hem een keer opgebeld en hem bedankt voor het vertrouwen'

Matthijs de Ligt is door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatieduels met Frankrijk en Bulgarije. Het eerste duel met de Bulgaren liep in maart nog uit op een deceptie: de verdediger zag er niet goed uit bij de tegendoelpunten en kreeg veel kritiek over zich heen. Richting toenmalig bondscoach Danny Blind voelde hij zich schuldig.

Blind gaf De Ligt het vertrouwen, maar een dag na de nederlaag in Sofia volgde het ontslag voor de keuzeheer. "Ik heb hem een keer opgebeld en hem bedankt voor het vertrouwen dat hij mij gaf. Ik vind het jammer dat ik dat niet heb kunnen uitbetalen", vertelt De Ligt in gesprek met NUsport. "Als we die wedstrijd hadden gewonnen, dan was Blind waarschijnlijk nu nog steeds onze bondscoach geweest."

De Ajacied zegt desondanks met een trots gevoel terug te kijken op zijn debuut, ondanks dat het niet ging zoals hij hoopte. "Ik kan de tijd nu moeilijk terugdraaien", weet De Ligt, die aangeeft dat de nederlaag tegen Bulgarije niet alleen door hem kwam. "Maar ik voelde me toch wel schuldig tegenover Blind. Helemaal toen hij een dag later ontslagen werd. Dat was wel lastig."