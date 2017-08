De Ligt: ‘Als Derksen zegt dat ik er niets van kan, dan zal dat wel zo zijn’

Matthijs de Ligt beleefde vorige week een ongelukkige seizoensouverture met Ajax op bezoek bij Heracles Almelo. De achttienjarige centrumverdediger ging niet vrijuit bij de gelijkmaker van de Almeloërs en werd enkele dagen later gefileerd door Johan Derksen vanwege zijn rol in de 2-1 nederlaag. De kritiek van de televisiepersoonlijkheid laat De Ligt ogenschijnlijk koud.

Derksen sprak openlijk zijn bedenkingen uit over de kwaliteiten van de Ajacied. “Weet je, iedereen in Nederland mag een mening over mij hebben en dat respecteer ik ook, maar ik neem het allemaal met een korreltje zout”, vertelt de jonge stopper in gesprek met NU.nl. "Ik heb vroeger ook heel hard gelachen als Derksen een grap maakte over iemand anders. Ik ga dus nu niet boos op hem worden of denken: wat is dat voor mafkees? Als hij zegt dat ik er helemaal niets van kan, dan zal dat wel zo zijn."

De Ligt meent dat de kritiek hem dan ook niets doet. "Maar mijn ouders wel", erkent hij. "Als zij zien dat ik op tv afgekraakt word, dan doet hen dat wel pijn. Mij zal het worst wezen wat dat soort mensen van mij vinden. Ik kijk ook niet meer naar dat soort programma's. Als het bij mijn ouders op staat en ik loop toevallig de woonkamer binnen en het gaat daadwerkelijk over mij, dan zappen ze snel naar een andere zender. Ze willen me op die manier een beetje in bescherming nemen."