VVV behoudt maximale score na knappe zege in Enschede

VVV-Venlo heeft na twee speelrondes nog altijd de maximale score in de Eredivisie. Nadat de promovendus vorige week op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen met ruime cijfers (3-0) won van Sparta Rotterdam, boekte het zaterdagavond een knappe overwinning op bezoek bij FC Twente: 1-2. De Tukkers wachten zodoende nog altijd op hun eerste punt deze voetbaljaargang.

De Venloënaren legden de basis voor de overwinning in de eerste 45 minuten. Twente was de bovenliggende partij in de openingsfase en trof ook al vroeg het aluminium via Marko Kvasina, maar kon niet voorkomen dat het bezoek halverwege de eerste helft verrassend de leiding nam in De Grolsch Veste. Vito van Crooij beproefde zijn geluk na een lange bal van achteruit uit een lastige hoek en liet Jorn Brondeel vervolgens kansloos met een verwoestende uithaal.

Diezelfde Brondeel redde niet veel later nog knap op een poging van de doelpuntenmaker, maar kon op slag van rust niet voorkomen dat VVV zijn voordelige marge alsnog verdubbelde. De doelman ging bij een voorzet vanaf de rechterflank knullig onder de bal door, waarna Ralf Seuntjens met het hoofd een niet te missen kans bood aan Jerold Promes: 0-2. VVV leek zo een zorgeloze tweede helft tegemoet te zien, maar de thuisploeg deed al snel wat terug.

Tom Boere kroop een kwartier na de onderbreking bij een voorzet van Jeroen van der Lely voor zijn directe tegenstander en gaf Lars Unnerstall vervolgens het nakijken met een kiezelharde kopstoot: 1-2. Twente maakte vervolgens jacht op de gelijkmaker, maar het was VVV dat gevaarlijk bleef in de tegenstoot. Promes was achttien minuten voor tijd dicht bij zijn tweede treffer van de avond, maar zijn kopbal werd ternauwernood gered door Brondeel. Twente mocht zodoende blijven hopen op een punt, maar slaagde er uiteindelijk niet in de gelijkmaker te forceren.