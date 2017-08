Juventus maakt indruk met heerlijke doelpunten in seizoensouverture

Juventus heeft op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen in de Serie A geen fout gemaakt. De regerend landskampioen rekende zaterdagavond in eigen huis af met Cagliari: 3-0. Mario Mandzukic, Paulo Dybala en Gonzalo Higuaín namen de eerste competitietreffers voor hun rekening, terwijl Gianluigi Buffon in de eerste helft zijn waarde toonde door bij een tussenstand van 1-0 een strafschop van Diego Farias te keren.

Miralem Pjanic was via een vrije trap in de tweede minuut heel dicht bij een openingsgoal. Tien minuten later nam Juventus alsnog de leiding: na een voorzet vanaf de rechterkant van Stephan Lichtsteiner werkte Mandzukic de bal met een volley achter Alessio Cragno. Juventus had volop balbezit, maar Buffon moest desondanks toch attent blijven. In de 34e minuut had hij een geweldige redding op een inzet van Farias.

Cagliari kreeg vijf minuten later een strafschop, na een charge van Alex Sandro op Duje Cop. Voor het eerst dit seizoen in de Serie A werd gebruik gemaakt van de video-arbiter, waardoor de beslissing enkele minuten duurde. Farias zag tot zijn ontzetting hoe Buffon zijn penalty keerde en Juventus op slag van rust op 2-0 kwam. Na een geweldige assist van Pjanic kon Dybala alleen af op Cragno en schoot hij de bal hard in het doel.

Cagliari ontsnapte twee minuten na rust aan een tweede treffer van Dybala, die zag hoe zijn krullende inzet tegen de lat ging. Het bezoek uit Sardinië was niet in staat om zich terug in de wedstrijd te vechten en incasseerde in de 66e minuut de 3-0, na een heerlijk combinatievoetbal van het team van Massimiliano Allegri. Higuaín was het eindstation en schoot de bal diagonaal achter Cragno. Blaise Matuidi maakte vijf minuten later zijn debuut bij Juventus, als vervanger van Higuaín.