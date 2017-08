Veltman gekraakt als aanvoerder: ‘Hij maakt fouten en is een onzekere factor’

Joël Veltman draagt sinds dit seizoen de aanvoerdersband bij Ajax. De 25-jarige rechtervleugelverdediger is daarmee de opvolger van de naar Everton vertrokken Davy Klaassen, maar Arnold Bruggink heeft zo zijn bedenkingen bij die beslissing van trainer Marcel Keizer.

Bruggink spreekt bij FOX Sports van 'een rare keuze'. "Als je Lasse Schöne opstelt als nummer zes, dan moet dat je aanvoerder zijn", zo vindt de analist. Bruggink betwijfelt of de rol die Veltman toegewezen heeft gekregen van Keizer wordt geaccepteerd door zijn teamgenoten. "Veltman maakt fouten en is een onzekere factor. Bovendien weet ik niet altijd wat ik moet denken van zijn verhaal na een wedstrijd."

Ronald de Boer sluit zich aan bij de woorden van Bruggink. "Veltman is geen rechtsback. Hij heeft al genoeg fouten gemaakt. Hij speelt op een positie waar hij niet uitblinkt en vervolgens maak je hem aanvoerder", zegt de oud-international verwonderd. De Boer is van mening dat een leidersfiguur überhaupt ontbreekt in het elftal van Keizer. "Je zou de band bijna aan Matthijs de Ligt geven."