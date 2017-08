PSV‘er ’van ruim tien miljoen‘ speelt open kaart: ’Duitsland is interessant'

Achter de naam van Nicolas Isimat-Mirin staat een groot vraagteken bij PSV. De verdediger wordt gevolgd door Burnley en bevestigt zaterdag zelf dat ook OGC Nice een oogje op hem heeft. Bovendien ziet Isimat-Mirin ook een vervolg in de Bundesliga wel zitten: hij sprak met Jetro Willems over die competitie en noemt het een interessante optie.

Isimat-Mirin speelt sinds 2014 bij PSV, dat hem eerst een seizoen huurde van AS Monaco en vervolgens voor een transfersom van drie miljoen euro definitief overnam. Zijn contract in Eindhoven loopt nog drie jaar door. Meerdere clubs probeerden deze zomer een vroegtijdig einde te maken aan die samenwerking. "Afgezien van Lille, dat geen concreet bod uitbracht, hebben de geïnteresseerde clubs echt concrete pogingen gedaan om me binnen te halen", verklapt Isimat-Mirin in gesprek met FT.

"Bij sommige clubs was er de mogelijkheid om in de Champions League te spelen", vervolgt Isimat-Mirin, die bevestigt dat TSG Hoffenheim eerder deze zomer in de markt was. Die transfer kwam niet rond en vervolgens schakelde de Bundesliga-club over op Justin Hoogma van Heracles Almelo. "Er zijn clubs die er alles aan doen om iemand voor de voorbereiding binnen te halen. Maar als dat niet mogelijk blijkt, dan kan het ingewikkeld worden."

De 25-jarige basisklant maakt er geen geheim van dat hij ooit terug wil naar de Ligue 1 en die kans lijkt er nu al te zijn. "Lucien Favre is erg geïnteresseerd in mij", vertelt de mandekker over de trainer van OGC Nice. Ook de Bundesliga spreekt hem aan. "Natuurlijk. Ik heb een paar keer met Jetro Willems gesproken over de Bundesliga. Hij was erg te spreken over het niveau en de sfeer daar. Daarnaast spelen er veel Fransen in Duitsland. Ik denk dus niet dat ik veel aanpassingsproblemen zou hebben. Het is een interessante competitie."

Volgens het Eindhovens Dagblad vraagt PSV meer dan tien miljoen euro voor Isimat-Mirin. Hij was in zijn eerste twee seizoenen voornamelijk invaller, maar brak de afgelopen voetbaljaargang definitief door: hij was in de Eredivisie goed voor 28 wedstrijden, waarvan 27 als basisspeler. PSV zag eerder deze zomer Willems, Davy Pröpper, Héctor Moreno, Andrés Guardado, Remko Pasveer, Menno Koch, Rai Vloet en Hidde Jurjus (huurbasis) vertrekken.