Robben ziet terugkeer voorlopig niet zitten: ‘Het is iets wat me tegenhoudt’

Arjen Robben voegde zich zaterdag bij tal van kopstukken uit het Nederlandse voetbal in een manifest waarin werd opgeroepen tot een kunstgrasstop in de Eredivisie. Liefst zeven clubs in de vaderlandse competitie spelen hun thuiswedstrijden op een onnatuurlijke ondergrond en dat frustreert de 33-jarige aanvoerder van het Nederlands elftal.

"Ik ben er gewoon op tegen. Het is heel anders voetballen", zegt hij tegenover de NOS. Robben sloot zich aan bij een manifest dat werd gepubliceerd in AD Sportwereld. "Ik ben een liefhebber, ik ben opgegroeid met gewoon gras. Natuurlijk wil je goede velden en kan kunstgras uitkomst bieden. Bij de amateurs snap ik het nog wel, want velden moeten onderhouden worden en dat kost veel geld. Maar in de Eredivisie begrijp ik het niet. Volgens mij moet er financieel wel iets voor te regelen kunnen zijn. "

Robben speelt als voetballer van Bayern München zelden op een kunstgrasveld. "Nederland is het enige land in Europa. Het is heel raar. Het zijn geloof ik zes (in feite zeven, red.) ploegen die op kunstgras spelen. De ene week speel je op normaal gras, de andere week op kunstgras. Het is niet helemaal eerlijk", vindt de flankspeler, die een terugkeer naar de Eredivisie om die reden voorlopig dan ook niet ziet zitten. "Als het aan de orde is om terug te keren, dan is kunstgras wel iets wat me tegenhoudt."