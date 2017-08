Wonderschone doelpunten en treffer van Tete zijn niet genoeg voor Lyon

Olympique Lyon is op de valreep tegen puntverlies aangelopen in de Ligue 1. Les Gones stonden enkele minuten voor tijd op een 3-1 voorsprong, maar stonden met tien man op het veld en kregen uiteindelijk de rekening gepresenteerd: 3-3. Kenny Tete kwam tot scoren op aangeven van Memphis Depay, terwijl Nabil Fekir en Bertrand Traoré prachtige doelpunten maakten voor de thuisploeg.

Na 23 minuten leek er voor Lyon geen vuiltje aan de lucht. Het stond 2-0 en vooral het eerste doelpunt was van grote schoonheid: Fekir zag keeper Benoît Costil voor zijn doel staan en probeerde het met zijn verkeerde rechterbeen vanaf de middenlijn. Costil hield geen rekening met het schot en zag machteloos toe hoe de bal in het doel belandde. Via Tete werd de marge verdubbeld. Depay gaf middels een vrije trap alweer zijn negende assist van het jaar 2017 en blijft iedereen in de Ligue 1 daarmee voor. Tete stond bij de tweede paal op de goede plek om de bal binnen te werken.

Enorme ontlading volgde bij de rechtsback en voor Lyon zag de situatie er rooskleurig uit. Sergi Darder maakte zich binnen drie minuten echter schuldig aan twee overtredingen en kreeg beide keren een gele kaart van arbiter Clément Turpin. Bordeaux rook een kans om de aansluiting te vinden en deed dat via Malcom. De aanvaller zag zijn vrije trap in de muur stranden, maar haalde in de herkansing doeltreffend uit. Na rust ontfermde Traoré zich over een vrije trap die hij prachtig in de bovenhoek mikte, maar door een laat doelpunt van Lukas Lerager werd het toch weer spannend. In blessuretijd maakte Malcom de comeback compleet met een prachtig afstandsschot.