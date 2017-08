Liverpool bezorgt De Boer nieuw verlies, Richarlison helpt Watford

Liverpool heeft de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen in winst omgezet. Na een 3-3 remise tegen Watford was de ploeg van Jürgen Klopp zaterdag met 1-0 te sterk voor Crystal Palace. Frank de Boer heeft zodoende nog geen punt verzameld in de Premier League. Southampton boekte een spectaculaire zege op West Ham United, terwijl aankoop Richarlison zijn waarde bewees voor Watford.

Liverpool - Crystal Palace 1-0

De Boer hoopte zich te revancheren na zijn valse start in de Premier League en moest dat doen zonder de geblesseerde Jaïro Riedewald, maar Timothy Fosu-Mensah en Patrick van Aanholt speelden wel. Bij Liverpool had Georginio Wijnaldum een basisplek. Het team van De Boer slaagde er in de eerste helft in om Liverpool in bedwang te houden, zonder zelf veel te creëren. In de eerste helft werd Liverpool twee keer gevaarlijk: de vrijstaande James Milner dwong keeper Wayne Hennessey tot een ingreep, terwijl Joël Matip uit kansrijke positie naast kopte.

In de voorgaande tien onderlinge ontmoetingen hield geen van beide ploegen een clean sheet, maar de eerste helft gaf aanleiding om te denken dat daar verandering in zou komen. Na rust domineerden the Reds en een volley van Matip werd gepareerd door Hennessey, terwijl de keeper zich ook ontfermde over een schot van Jordan Henderson. Tussendoor kreeg Christian Benteke nog een kans om zijn ex-club pijn te doen. Een kwartier voor tijd was het toch raak voor Liverpool: Sadio Mané kreeg de bal ietwat gelukkig voor zijn voeten en twijfelde niet. Een slotoffensief van de bezoekers bleef uit; Liverpool liet meermaals na om het duel in het slot te gooien.

Southampton - West Ham United 3-2

Southampton leek op rozen te zitten nadat het na elf minuten spelen op voorsprong was gezet door Manolo Gabbiadini en Marko Arnautovic er vervolgens na een halfuur spelen wegens een elleboogstoot af moest. Dusan Tadic mocht vijf minuten later vanaf de penaltystip aanleggen na een overtreding van José Fonte en maakte er via Joe Hart zelfs 2-0 van. West Ham liet zich echter niet zomaar aan de kant zetten en Javier Hernández zorgde vlak voor rust voor de aansluitingstreffer.

Daarmee was het nog niet gedaan voor the Hammers, want Chicharito nam een kwartier voor tijd ook de gelijkmaker voor zijn rekening: de Mexicaan kon uit de rebound scoren na wat in eerste instantie een knappe redding was van Fraser Forster. Toch waren het the Saints die uiteindelijk met de drie punten aan de haal gingen: Charlie Austin maakte vlak voor tijd vanaf de strafschopstip de 3-2.

Leicester City - Brighton & Hove Albion 2-0

Leicester had slechts één minuut nodig om afstand te nemen van promovendus Brighton, waar Davy Pröpper in de basis begon. Riyad Mahrez liet ondanks een vertrekwens zien nog steeds gemotiveerd te zijn en zag zijn schot nog net gekeerd worden door Mathew Ryan. Shinji Okazaki stond echter precies op de goede plek en kon uit de rebound de 1-0 binnen werken. The Foxes bleven daarna de bovenliggende partij en kwamen tien minuten na rust verder voor: Mahrez slingerde een corner voor het doel, waarna Harry Maguire raak kopte. Via Tomer Hemed werd het nog bijna 2-1: zijn inzet werd echter knap gered door Kasper Schmeichel.

Burnley - West Bromwich Albion 0-1

Het eerste halfuur werd gekenmerkt door slordigheid aan beide kanten. De bal werd eenvoudig ingeleverd en uitgespeelde kansen waren er weinig. Later in het eerste bedrijf kwam de wedstrijd toch tot leven. Na een hoekschop van Matt Phillips ging de bal aan iedereen voorbij, totdat Sam Field vlak voor het doel opdook. De jongeling van West Bromwich kreeg de bal niet goed tegen zijn hoofd. Een minuut later leek Ben Mee van twee meter voor het doel raak te koppen, maar hij liet de gigantische kans onbenut. Twintig minuten voor tijd was het West Bromwich dat de leiding greep. Niet geheel toevallig was het een ietwat gelukkig doelpunt van invaller Hal Robson-Kanu. De doelpuntenmaker plantte zijn arm even later in het gezicht van Matthew Lowton en kreeg daar rood voor, maar de score bleef onveranderd.

Bournemouth - Watford 0-2

De eerste helft was er een om gauw te vergeten. Van beide kanten was het spel onder de maat, al kreeg Watford vlak voor rust een grote kans om de score te openen. Richarlison, die the Hornets verkoos boven Ajax, speelde aankoop Andre Gray aan na een handige beweging, maar de spits maakte onvoldoende gebruik van de mogelijkheid. Het was in de tweede helft Richarlison zelf die Watford op voorsprong zette. Op aangeven van Gray scoorde de Braziliaan in twee instanties, toen hij vlak voor het doel stond. Gezien de kansenverhouding in de tweede helft was dat geen onverdiende treffer. Watford wilde het duel beslissen en deed dat via Étienne Capoue, die van aanzienlijke afstand fraai uithaalde.