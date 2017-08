Fischer blijft toch in Eredivisie: ‘Ik ken de club dus een beetje’

Sander Fischer blijft na zijn vertrek bij Go Ahead Eagles toch actief in de Eredivisie. De verdediger leek in juni nog op weg naar APOEL Nicosia op advies van Mario Been, maar de trainer werd ontslagen en ook voor Fischer liep de trainingsstage op niets uit. Zaterdag maakt Sparta Rotterdam echter bekend een akkoord te hebben bereikt met de 28-jarige mandekker over een eenjarig contract.

Fischer is in Rotterdam vooral bekend vanwege zijn drie jaar bij Excelsior tussen 2013 en 2016, maar heeft ook een verleden bij Sparta. "In de jeugd heb ik drie seizoenen bij Sparta gevoetbald. Ik ken de club dus een beetje. Binnen de huidige organisatie zijn er nog steeds mensen die destijds ook al bij Sparta actief waren. Ja, je kunt met Sparta dus wel spreken van een oude bekende", vertelt hij op de website van zijn nieuwe club.

Fischer sluit zondag nog niet aan bij de selectie van Sparta, dat het opneemt tegen PEC Zwolle. "Uiteraard zit ik morgen niet bij de selectie, maar ik ga wel kijken. Maandag zal ik waarschijnlijk voor het eerst meetrainen. Ik kijk ernaar uit", vertelt de transfervrije aanwinst, die deze week gesprekken voerde met Alex Pastoor. De trainer is erg blij met de komst van de verdediger, die de achtste zomeraanwinst wordt.

"Met Sander halen we niet alleen ervaring binnen. Met bijna 250 wedstrijden ervaring in het betaalde voetbal, waarvan precies 100 in de Eredivisie weet hij wat er gevraagd wordt", zo maakt Pastoor duidelijk. "Naast het feit dat hij kopsterk is, neemt hij ook zijn verantwoordelijkheid en is goed in de coaching en organisatie."