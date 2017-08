Bosz start met ruime zege op Jonker; Van Drongelen debuteert in basis

Peter Bosz is zijn Bundesliga-carrière bij Borussia Dortmund zaterdagmiddag op overtuigende wijze begonnen. De nummer drie van het afgelopen seizoen was veel te sterk voor het VfL Wolfsburg van Andries Jonker en stapte uiteindelijk met een 0-3 zege het veld af. De onlangs van Sparta Rotterdam over gekomen Rick van Drongelen kreeg bij Hamburger SV meteen een basisplaats in het hart van de defensie en won zijn eerste westrijd in de Bundesliga met 1-0.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-3

Bosz ruimde meteen ruimte in voor de weer teruggekeerde Mario Götze en dat bleek een goede keuze aangezien Dortmund de wedstrijd tegen die Wölfe, waar Jonker basisplaatsen had ingeruimd voor Riechedly Bazoer en nieuwkomer Paul Verhaegh, vanaf de eerste minuut domineerde. Gonzalo Castro schoot na een kwartier spelen nog naast, maar een paar minuten later was het op aangeven van Götze wel raak: Christian Pulisic ontving de bal net buiten de zestien en knalde via de binnenkant van de paal raak.

Peter Bosz kent vooralsnog een voortvarend Bundesliga Official-debuut, met deze prachtige goal van Marc Bartra als hoogtepunt! 👌 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 19 augustus 2017

De druk van Dortmund hield daarna aan en Bartra verdubbelde voorsprong vijf minuten later. De verdediger kreeg de het leer via een steekbal van Castro en krulde de bal op prachtige wijze in de verre hoek. Mario Gómez deed na de onderbreking bijna wat terug, maar het was na een uur spelen Dortmund dat verder uitliep. Pierre-Emerick Aubameyang kon de bal op aangeven van Pulisic in het lege doel glijden. Daniel Didavi dacht vervolgens de pijn voor de thuisploeg nog wat te verzachten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Hamburger SV - FC Augsburg 1-0

Van Drongelen verscheen aan de aftrap bij zijn nieuwe werkgever en zag hoe Nicolai Müller HSV na acht minuten spelen al via een fraaie volley op voorsprong bracht. Daarmee zat de wedstrijd voor de aanvaller er echter wel meteen op nadat hij tijdens het juichen in aanraking kwam met de cornervlag en geblesseerd uitviel. In het restant van de wedstrijd bleven grote kansen eigenlijk uit, al lieten de in totaal zes uitgedeelde gele kaarten zien dat het er bij vlagen fel aan toe ging. Ook Van Drongelen, die met zijn 18 jaar en 242 dagen de jongste Nederlander ooit in de Bundesliga werd, ging in het boekje van scheidsrechter Daniel Siebert.

Nicolai Müller scoort, raakt geblesseerd tijdens het juichen en moet gewisseld worden... 🙈 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 19 augustus 2017

Hertha BSC - VfB Stuttgart 2-0

Dit seizoen bestaat Hertha liefst 125 jaar en daar stonden de supporters voor en tijdens de wedstrijd bij stil. Verder viel er in de eerste helft weinig te beleven voor de aanhangers: aan beide kanten werd goed verdedigd en kansen waren schaars. Hertha, met Karim Rekik die zijn competitiedebuut maakte, had het overwicht, maar kon dat pas in de tweede helft uitdrukken in de score. Aankoop Mathew Leckie passeerde zijn tegenstander met een fraaie schijnbeweging en rondde af. Na ruim een uur maakte de Australiër zelfs zijn tweede, waarmee hij de eindstand bepaalde. Uiteindelijk mocht de thuisploeg wel blij zijn dat Stuttgart het doel niet wist te vinden, gezien enkele goede kansen.

TSG Hoffenheim - Werder Bremen 1-0

Hoffenheim trok voor eigen publiek fel van leer. De eerste kans was voor Kerem Demirbay, maar keeper Jiri Pavlenka zag de bal over zijn doel vliegen. Gaandeweg de eerste helft kwam Werder beter voor de dag en dat resulteerde in een enorme mogelijkheid voor Florian Kainz, terwijl een inzet van Ludwig Augustinsson door keeper Oliver Baumann werd gepareerd. De tweede helft vertoonde gelijkenissen met de eerste: de thuisploeg begon goed en oogde dreigend. Werder kwam erg goed weg toen een schot van Demirbay via de lat net niet over de doellijn ging, maar was zes minuten voor tijd minder fortuinlijk. Een schot van Andrej Kramaric belandde via Robert Bauer in het doel: 1-0.