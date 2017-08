Dertien dingen die je moet weten in aanloop naar Tottenham - Chelsea

Tottenham Hotspur startte het nieuwe Premier League-seizoen met een degelijke 0-2 zege op promovendus Newcastle United. Een veel beter begin dan stadsgenoot Chelsea, dat in eigen huis een verrassende 2-3 nederlaag tegen Burnley leed. Opta blikt vooruit op de krachtmeting tussen de nummers twee en een van vorig seizoen, zondag vanaf 17.00 uur.

o Dit is de eerste Premier League-wedstrijd ooit op Wembley, dat tegelijkertijd het 58e stadion is waar een duel uit deze competitie wordt afgewerkt.

o Tottenham Hotspur verloor afgelopen seizoen niet één competitiewedstrijd voor eigen publiek. Dat was de eerste keer sinds het seizoen 1964/65.

o Chelsea heeft slechts twee van de laatste zeventien wedstrijden tegen Tottenham Hotspur verloren, in alle competities: acht zeges, zeven remises, twee nederlagen.

o Tottenham Hotspur verloor onder Mauricio Pochettino nog geen enkele Londense derby in eigen huis in de Premier League: negen zeges, vier remises, nul nederlagen.

o Tottenham Hotspur heeft de laatste veertien thuisduels in de Premier League voor eigen publiek in winst omgezet. Dat is de langste reeks ooit, net als in 1987. Het Engelse record op het allerhoogste niveau staat op naam van Liverpool, dat tussen januari en december 1972 liefst 21 opeenvolgende thuiszeges boekte.

o Het is sinds 1973/74 niet meer voorgekomen dat Chelsea niet één punt in de eerste twee speeldagen van een seizoen pakte. Eén van die nederlagen was destijds tegen Burnley, dat een week geleden met 2-3 te sterk voor de Londenaren was.

o De laatste regerend landskampioen die twee nederlagen leed op de eerste twee speeldagen van het daaropvolgende seizoen, was Aston Villa in 1981/82.

o Sinds de winst op Chelsea in de League Cup-finale van 2008 won Tottenham Hotspur slechts één van de laatste negen duels op Wembley: twee remises, zes nederlagen. De enige zege kwam in een 'thuiswedstrijd' in de Champions League tegen CSKA Moskou (3-1), afgelopen seizoen.

o Harry Kane is nog maar één goal verwijderd van honderd officiële doelpunten voor Tottenham Hotspur. Saillant: hij scoorde nog nooit in een Premier League-duel in augustus.

o Sinds zijn dubbelslag tegen Chelsea op 1 januari 2015 was Harry Kane goed voor 18 goals in 21 Londense derby's in de Premier League.

o Christian Eriksen was in elk van de laatste zes doelpunten van Tottenham Hotspur tegen Chelsea in alle competities direct betrokken: vijf assists, één treffer.

o Sinds de start van afgelopen seizoen, creeërde geen enkele Premier League-voetballer zo veel scoringskansen als Christian Eriksen (115). Alleen Kevin De Bruyne heeft meer assists: 18 om 17.

o Sinds de opwachting van Álvaro Morata op het allerhoogste niveau (2010/11) maakte niemand uit de vijf grote Europese competities meer competitiedoelpunten als invaller dan de Spanjaard: 22 stuks.