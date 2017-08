Twaalfjarige domineert topscorerslijst na vierklapper voor Dortmund Onder-17

Youssoufa Moukoko blijft de doelpunten aaneenrijgen voor Borussia Dortmund Onder-17. De pas twaalfjarige aanvaller maakte eerder deze week indruk met een dubbelslag tegen SG Unterrath (0-3) en sloeg zaterdag opnieuw toe. Moukoko was goed voor vier doelpunten tijdens de 6-1 overwinning op Fortuna Köln in de Bundesliga voor B-junioren.

In totaal staat het piepjonge talent op acht doelpunten na drie wedstrijden. Daarmee voert hij de topscorerslijst van de competitie aan met grote overmacht: de eerste concurrenten volgen met drie gemaakte doelpunten tot dusver. De in Kameroen geboren jongen met een Duits paspoort zette zijn ploeg na twee minuten op voorsprong, nam de 3-0 voor zijn rekening en scoorde in de tweede helft nog eens.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 15 Aug 2017 om 12:20 PDT

Sebastian Geppert, de trainer van Borussia Dortmund Onder-17, noemt zijn pupil een 'fantastische jongen'. "Het is iedere dag een genot om met hem te werken. Youssoufa kan zich meten met de andere jongens. Het zou niet eerlijk zijn als we hem bij de Onder-15 laten spelen", citeert Die Welt. "Het is altijd fijn om een speler te hebben die nog vier jaar mee kan in je ploeg", lacht de trainer.

De vader van Moukoko nam zijn zoon in 2014 mee naar Hamburg, waar hij in de jeugd van St. Pauli speelde. Op elfjarige leeftijd was hij al goed voor 21 treffers in 12 duels van St. Pauli Onder-15. Een jaar geleden maakte Moukoko, die zeer snel is en op zijn leeftijd al hard kan schieten, de overstap naar Dortmund. Hij maakte afgelopen seizoen bij Borussia Dortmund Onder-15 al indruk. In 21 officiële wedstrijden was hij goed voor liefst 33 treffers.