Tien dingen die je moet weten in aanloop naar NAC Breda - PSV

PSV hoopt de goede start aan het Eredivisie-seizoen, een 3-2 zege op AZ, een vervolg te geven. De ploeg van Phillip Cocu gaat op bezoek bij streekgenoot NAC Breda, dat een week geleden geen schijn van kans maakte tegen een sterk Vitesse. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Rat Verlegh Stadion, zondag vanaf 16.45 uur.

o PSV won slechts twee van de laatste negen Eredivisieduels die de ploeg speelde op bezoek bij NAC Breda: twee remises, vijf nederlagen.

o In de 48 Eredivisie-duels tussen NAC en PSV in Breda vielen gemiddeld 3,8 doelpunten per wedstrijd (180 in totaal). Dat is het hoogste gemiddeld aantal treffers per thuisduel van NAC in de Eredivisie (minimaal 10 ontmoetingen).

o PSV pakte sinds 2009/10 vaker rood in de Eredivisie tegen NAC Breda dan tegen elk ander team (vier keer), waaronder de snelste rode kaart ooit op het hoogste niveau in Nederland, op naam van Jetro Willems na 29 seconden in de meest recente ontmoeting, op 3 februari 2015.

o NAC Breda incasseerde minimaal drie tegentreffers in de laatste vier Eredivisie-duels. Nooit kreeg de club vijf Eredivisie-duels op rij minstens drie doelpunten tegen per wedstrijd.

o NAC Breda heeft na één speelronde al meer Spanjaarden gebruikt (vier, Pablo Mari, Angeliño, Manu Garcia en Paolo Fernandes) dan elke andere ploeg in één seizoen in de Eredivisie-historie (voorheen Ajax met drie in 2007/08).

o Stijn Vreven begon afgelopen week met de jongste basisformatie van alle achttien clubs (22 jaar en 13 dagen). Dat was tevens de jongste basiself ooit van NAC Breda in de Eredivisie.

o PSV verloor van de laatste dertig uitwedstrijden in de Eredivisie enkel het duel op bezoek bij Feyenoord: 21 zeges, 8 remises.

o PSV speelde de laatste drie uitduels in de Eredivisie gelijk. Het clubrecord van opeenvolgende puntendelingen buitenshuis in de competitie is vier (tweemaal eerder: in april 1978 en april 1979).

o Jürgen Locadia maakte tegen geen enkele club meer Eredivisie-goals dan tegen NAC Breda (drie). De aanvaller was in slechts 104 minuten in het Rat Verlegh Stadion tweemaal trefzeker.

o Marco van Ginkel scoorde tegen AZ voor de derde keer op rij in zijn eerste Eredivisie-duel van het seizoen voor PSV. In zijn voorgaande twee seizoenen was de middenvelder ook in zijn tweede wedstrijd van dat jaargang trefzeker.