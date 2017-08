Barcelona kent eis Dortmund: ‘En het wordt niet 30 of 31 augustus’

Borussia Dortmund noemde een zomerse transfer van Ousmane Dembélé anderhalve week geleden 'niet erg waarschijnlijk', maar houdt inmiddels wel rekening met een vertrek. Als het geïnteresseerde Barcelona voldoet aan de vraagprijs, is BVB niet van plan om in de weg te liggen. Voorlopig worden de biedingen uit Spanje echter als te laag beoordeeld.

Een eerste bod van 85 miljoen euro plus 20 miljoen euro aan bonussen werd door Dortmund geweigerd. Volgens Sport accepteerde de werkgever van Peter Bosz vervolgens een bod van 100 miljoen euro, maar zijn beide clubs nog niet akkoord over de bonussen die daarbovenop zouden kunnen komen. Naar verluidt wil Dortmund nog uitzicht hebben op dertig miljoen euro extra. Voor Barcelona is dat bedrag vooralsnog te gortig. Technisch directeur Michael Zorc noemt richting de buitenwereld echter geen bedragen.

Dembélé is voor onbepaalde tijd geschorst en zint nadrukkelijk op een transfer naar Camp Nou. Eerder liet Barcelona via algemeen directeur Pep Segura al weten 'dicht bij' zijn komst te zijn. Volgens Zorc staat Dortmund 'via een werknemer' in contact met Dembélé en diens zaakwaarnemer en weet men waar de aanvaller uithangt: in Frankrijk. "We hebben een duidelijk beeld van de transfersom die we willen ontvangen. Daar zijn Barcelona en de speler zelf mee bekend", voegt hij toe bij Sky. "Als aan onze eis wordt voldaan, dan wordt hij deze zomer getransfereerd. Maar het zal niet op 30 of 31 augustus gebeuren."