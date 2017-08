Tien dingen die je moet weten in aanloop naar Ajax - FC Groningen

Ajax hoopt zich zondagmiddag vanaf 14.30 uur te revancheren voor de blamage van een week geleden, op bezoek bij Heracles Almelo (2-1). Tegenstander FC Groningen hield aan de eerste speeldag, waarin sc Heerenveen de opponent was, een punt over. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in de Johan Cruijff ArenA.

o Ajax is ongeslagen in de laatste 21 thuisduels met FC Groningen in de Eredivisie: 19 zeges, 2 remises. De Amsterdammers kregen in slechts één van de laatste negen ontmoetingen, die stuk voor stuk gewonnen werden, met de Groningers in de ArenA een doelpunt tegen.

o Ajax won de laatste acht thuisduels in de Eredivisie. De laatste keer dat de club minimaal negen competitieduels in eigen huis op rij winnend wist af te sluiten was in augustus 2011, toen tien opeenvolgende zeges werden geboekt.

o In slechts drie van de voorgaande 61 Eredivisie-seizoenen wist een ploeg kampioen te worden ondanks een nederlaag tijdens de eerste speelronde: Feyenoord in 1960/61, PSV in 2000/01 en AZ in 2008/09.

o Het kwam in de Eredivisie-historie slechts één keer voor dat Ajax de eerste twee speelronden zonder overwinning bleef: twee nederlagen in 1958/59.

o Klaas-Jan Huntelaar kan zijn 150e Eredivisie-duel spelen (109 goals). Van alle spelers met minstens 150 wedstrijden heeft niemand gemiddeld minder minuten nodig om te scoren dan de spits: 110.

o Ajax won slechts drie van de zeven competitieduels met Matthijs de Ligt in de basis dit kalenderjaar: twee remises, twee nederlagen. De elf Eredivisie-duels zónder de jongeling werden allemaal werden gewonnen.

o FC Groningen heeft nog nooit een officiële wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA gewonnen: 2 remises en 21 nederlagen in 23 officiële duels.

o In zeven van de laatste acht officiële duels van FC Groningen vielen er vijf of meer doelpunten: 22 voor, 22 tegen.

o Todd Kane gaf in 2015/16 met NEC twee assists in het uitduel met Ajax en is de enige bezoekende speler dit decennium die in een Eredivisie-duel in de Johan Cruijff ArenA twee assists gaf.

o Niemand maakte voorafgaand aan deze speelronde meer Eredivisiegoals in 2017 dan Mimoun Mahi (13, gelijk met Reza Ghoochannejhad), die dit kalenderjaar minstens vijf keer vaker trefzeker was dan iedere Ajax-speler (Kasper Dolberg maakte er met 8 de meeste).