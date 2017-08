Zaterdag, 19 Augustus 2017

Chelsea wil 55 miljoen euro incasseren

Julian Draxler is niet uit op een vertrek bij Paris Saint-Germain. Zijn zaakwaarnemer meent niet dat hij door de komst van Neymar overbodig is geworden in het Parc des Princes. (Sport 1)

De transfer van William Carvalho naar West Ham United is nog altijd niet in kannen en kruiken. The Hammers en Sporting Portugal liggen nog zes miljoen euro uit elkaar. (The Telegraph)

Diego Costa beweerde vrijdag al dat Chelsea een te hoge transfersom voor hem wil zien en nu is ook bekend om welke bedragen het gaat. The Blues verlangen 55 miljoen euro, terwijl Atlético Madrid niet verder wil gaan dan een kleine 33 miljoen. (The Sun) verlangen 55 miljoen euro, terwijl Atlético Madrid niet verder wil gaan dan een kleine 33 miljoen.

Manchester City heeft te horen gekregen wat West Bromwich Albion voor Jonny Evans wil ontvangen. The Baggies willen minstens 32,5 miljoen euro zien voor de verdediger. (The Times)

Als Manchester City er niet in slaagt om Evans te strikken is er overigens geen man overboord. Josep Guardiola is tevreden met de spelers die hij nu tot zijn beschikking heeft. (Daily Express)