‘Zeker voor spelers van Feyenoord is dat mentaal wel een dingetje’

Feyenoord presteert van de clubs in de traditionele top drie het minst op kunstgras en zondag staat de derby tegen Excelsior op het programma. De regerend landskampioen liet vorig seizoen al een kans om de titel voor de laatste speeldag te pakken liggen in het Van Donge & De Roo Stadion en Giovanni van Bronckhorst merkte onlangs nog op dat ‘er niet normaal op valt te voetballen’.

Voormalig Excelsior-trainer, en de huidige coach van SC Cambuur, Marinus Dijkhuizen vindt echter dat er juist op het kunstgrasveld in Kralingen prima positiespel gespeeld kan worden: “Vaak is het toch het mentale verhaal. Excelsior wordt gezien als kleine club met een klein stadion, dus de entourage is iets minder uitnodigend. En dan ook nog kunstgras. Zeker voor spelers van Feyenoord - die De Kuip gewend zijn - is dat mentaal wel een dingetje”, vertelt hij in gesprek met de NOS.

Dijkhuizen erkent wel dat er op kunstgras anders gevoetbald moet worden dan op natuurgras. Als het veld nat is gaat de bal veel sneller over de ondergrond heen, terwijl warm weer juist voor ‘stroperig’ spel kan zorgen. Van Bronckhorst gaf afgelopen week aan erover na te denken om speciaal voor het kunstgras zijn basiself te veranderen en Dijkhuizen kan zich daar wel in vinden.

“Sommige spelers zijn minder geschikt voor kunstgras. Lichtvoetige spelers hebben het vaak iets makkelijker. Als een speler er veel moeite mee heeft, kan ik me voorstellen dat je voor een ander kiest.” Nicolai Jörgensen beschreef het veld al eens als ‘plastic troep’, maar volgens Dijkhuizen is dat niet de juiste manier om de wedstrijd in te gaan: “Als je mentaal niet goed bent, moet je technisch en tactisch wel heel goed zijn om dat te compenseren. Mentaliteit blijft een van de belangrijkste aspecten in het voetbal.”