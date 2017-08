‘We willen hem bij PSG helpen om de beste speler ter wereld te worden’

Paris Saint-Germain betaalde onlangs een recordbedrag van 222 miljoen euro voor Neymar en de Braziliaan begon in zijn eerste wedstrijd tegen Toulouse met een assist en een doelpunt op overtuigende wijze aan zijn avontuur in de Ligue 1. Coach Unai Emery is blij dat hij dit seizoen de beschikking heeft over de Braziliaanse superster.

“Neymar is een geweldige speler, een van de beste in de wereld. In de kleedkamer gedraagt hij zich echter gewoon zoals alle anderen. Alle andere spelers zijn ook geweldig en ze zijn blij dat een speler als Neymar nu bij PSG zit. Dat is iets dat we allemaal wilden”, laat de Spanjaard optekenen door verslaggevers. “We willen samen met Neymar doorgroeien en hem helpen de beste speler ter wereld te worden.”

“Daar zullen we voor hem naartoe proberen te werken en hij zal hetzelfde doen voor ons. Samen zullen we een nog beter team worden”, gaat Emery verder. “Neymar geeft ons iets extra’s. Hij geeft ons snelheid, hij heeft een goede pass en kan op hoge snelheid spelen. Hij geeft ons ook extra kwaliteiten, op individueel en collectief gebied. Hij is in staat om aanvallend veel te doen en ook verdedigend negentig minuten lang zijn werk te doen. Hij kan alles en is in geweldige conditie.”