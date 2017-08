Mourinho: ‘Als ze twee spelers terughalen is er volgens mij geen probleem’

Manchester United begon met een afgetekende zege op West Ham United uitstekend aan het nieuwe Premier League-seizoen, terwijl regerend kampioen Chelsea verrassend onderuit ging tegen Burnley. José Mourinho gelooft echter nog steeds dat zijn voormalige werkgever deze voetbaljaargang de te kloppen ploeg is.

“Als ze nu problemen hebben, zullen die problemen over een paar weken voorbij zijn, aangezien de transfermarkt dan dichtgaat. Als ze al problemen hebben, want dat weet ik niet zeker”, laat hij optekenen door verslaggevers. “Ze hebben een erg goed team met erg goede spelers en ik zie geen redenen waarom ze niet mee zouden strijden om de titel.”

“Als mensen bijvoorbeeld zeggen dat Chelsea een belangrijke middenvelder is verloren (Nemanja Matic, red.) en ze er dan met Tiemoué Bakayoko en Danny Drinkwater (die de laatste weken in verband wordt gebracht met een transfer, red.) twee voor terughalen, wat is dan het probleem? Er is een probleem als je verkoopt en zelf niet koopt. Maar als je verkoopt en je blijft kopen, wat is dan het probleem?”

“Je wordt er waarschijnlijk alleen maar sterker op, ik denk dat ieder topteam in de Premier League sterk genoeg is om overal voor te strijden. En als iedereen ook meedoet in Europa, vijf in de Champions League en twee in de Europa League, heb je zeven teams die overal voor spelen en die allen sterk zijn”, gaat Mourinho verder. “De favoriet is voor mij altijd de regerend kampioen. Ze zijn niet voor niets de kampioen. Dat betekent niet dat je het seizoen erop weer kampioen wordt, maar ik denk wel dat je dan het stempel van favoriet krijgt.”