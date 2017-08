Wrevel bij Bayern: ‘Als Barça dat echt doet, verliezen ze mijn respect’

Barcelona zag onlangs Neymar voor een recordbedrag naar Paris Saint-Germain vertrekken en de jacht op een opvolger van de sterspeler loopt vooralsnog niet voorspoedig. Liverpool verwees vrijdag naar verluidt al een bod van 125 miljoen euro op Philippe Coutinho naar de prullenbak en ook in de komst van Ousmane Dembélé lijkt voorlopig weinig schot te zitten.

De jonge Fransman heeft echter wel zijn kont tegen de krib gegooid bij Borussia Dortmund en dat kan op weinig waardering rekenen bij Bayern München-voorzitter Uli Hoeness: “Borussia Dortmund doet het tot nu toe geweldig. De clubs moeten laten zien wie er de baas is in eigen huis. We moeten terug naar de tijd waarin een contract gewoon een contract is”, liet hij optekenen door Die Welt.

Dembélé heeft zijn gezicht al ruim twee weken niet meer op het trainingsveld van die Borussen laten zien en dat leverde hem inmiddels een schorsing op. Hoeness had het echter anders aangepakt: “Wij hebben de mogelijkheid om voor elke overtreding een maand lang boetes op te leggen. Voor elke dag dat hij niet meetraint, zou hij van mij een boete van honderdduizend euro krijgen.”

De rol die Barcelona precies speelt in de werkweigering van Dembélé is niet helemaal duidelijk en Hoeness hoopt dat de Catalanen de aanvaller niet hebben aangespoord om in staking te gaan: “Als het echt zo is dat zij ervoor zorgen dat hij niet traint, is het echt van het laagste niveau. Dan zou ik geen respect meer hebben voor de club.” De preses denkt echter wel dat Dortmund er goed aan zou doen om Dembélé te verkopen: “Als 120 of 150 miljoen euro ervoor kan zorgen dat de pijn weggaat, dan is de club niet de verliezer.”