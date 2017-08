‘Ik nam geen tas mee en sprintte met schoenen in de hand naar het veld’

Sadio Mané is sinds zijn transfer vorig jaar zomer uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers van Liverpool. De 25-jarige aanvaller maakte in 31 wedstrijden 14 doelpunten voor de club en nu Philippe Coutinho naar Barcelona lijkt te gaan, wordt de rol van de Senegalees op Anfield mogelijk alleen maar groter.

Mané zegt in een interview met de Daily Mail dat hij tevreden is over wat hij tot dusver heeft bereikt, maar hongerig blijft naar meer. “Er is altijd meer. Veel meer. Als je 25 bent, kun je niet zeggen dat je alles al weet. Dat doe je namelijk niet. Ik kan nog meer leren. Ik weet hoe ver ik wil komen, dus we zullen zien wat we kunnen bereiken. Het hoofddoel is om prijzen te winnen met het team. En als ik op een dag Afrikaans Voetballer van het Jaar wordt, dan zou dat natuurlijk geweldig zijn, maar ik kijk nu alleen maar naar dit seizoen. En ik weet dat we beter kunnen.”

Mané wordt vooral geprezen om zijn snelheid en de buitenspeler erkent dat dat misschien wel zijn grootste wapen is. Hij heeft er echter nooit voor moeten ‘werken’, zegt hij: “Het is iets wat God mij geschonken heeft. Op school hadden we vroeger al hardloopwedstrijden en daar was ik goed in. Ik was altijd aan het sprinten, ook lange afstanden. Ik heb altijd al van rennen gehouden. Ik nam nooit een tas mee, rende gewoon met mijn voetbalschoenen in de hand naar het veld. Ik had geen fiets. Als ik bij het veld kwam, had ik bij wijze van spreken al zes of zeven rondjes om het voetbalveld gemaakt.”

“Ik was altijd de spits. Ik wilde altijd winnen, doelpunten maken en mijn team helpen, of ik nu van links, rechts of het midden kwam. Dat maakte niet uit, ik wilde gewoon winnen en dat is nooit veranderd. Ik train twee keer in de week mijn buikspieren en dat is erg, erg belangrijk. Ik doe meestal snelle sessies, want ik wil niet groot worden. Ik ken mijn lichaam en weet wat goed voor mij is. Ik heb een kok die voor mij kookt en ik eet graag gezond. Ik drink niet en heb dat ook nooit geprobeerd. Ik heb ook nooit gerookt.”

Mané, 43-voudig international, begon zijn loopbaan bij Génération Foot en maakte in de zomer van 2011 de overstap naar FC Metz. Via Red Bull Salzburg en Southampton kwam hij vorig jaar zomer bij Liverpool terecht en voor die club maakte hij in totaal dus veertien doelpunten. Daarnaast leverde hij daar acht assists bij. Mané heeft bij de club van manager Jürgen Klopp nog een contract tot de zomer van 2021.