‘Als ik die grote transfer maak, zou ik niet raar opkijken als Oranje komt’

Brandley Kuwas was het afgelopen seizoen een van de grote smaakmakers bij Heracles Almelo en liet zich in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen met een geweldige vrije trap ook weer zien in de verrassende overwinning op Ajax. De aanvaller lijkt deze voetbaljaargang nog in Twente te blijven, maar heeft daarna zijn zinnen gezet op een stap omhoog.

“Ik loop een jaar voor op mijn eigen planning want ik gaf mezelf twee jaar bij Excelsior. Dat doe ik ook bij Heracles. Als ik deze vorm vasthoud, hoop ik toch een stap over te slaan en ergens anders naartoe te gaan”, vertelt hij in gesprek met de NOS. Kuwas is niet uit op een vervolgstap bij een Nederlandse subtopper en wil het liefst meteen een grote transfer maken: “Al zal ik het natuurlijk altijd overwegen.”

De aanvaller sloeg al eerder een aanbod af om interlands te gaan spelen voor Curaçao, omdat hij in de toekomst nog steeds hoopt op een uitnodiging voor het Nederlands elftal. Hij sluit een kans bij Oranje dan ook niet uit: “En stel dat ik toch nog een grote transfer maak, dan zou ik niet raar opkijken als het Nederlands elftal toch komt. Dat geef je niet zomaar op. Het zou al mooi zijn als ik alleen al een keer mag meetrainen met Oranje.” Kuwas stond onder Danny Blind al een keer op het lijstje voor Oranje, maar ontbreekt in de voorlopige selectie die Dick Advocaat onlangs bekendmaakte.