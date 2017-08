‘Ajax bereidt bod van tien miljoen voor op ‘Abwehr-Juwel’’

Ajax lijkt de opvolger voor Davinson Sánchez te hebben gevonden. De Amsterdammers zijn volgens weltfussball namelijk bereid om een bod van tien miljoen euro uit te brengen op Maximilian Wöber, een negentienjarige verdediger van Rapid Wien. Hij wordt omschreven als een Abwehr-Juwel.

De Oostenrijkse website schrijft dat Rapid een bod van vijf miljoen euro heeft afgewezen, maar dat Ajax vastberaden is om Wöber vast te leggen en zich derhalve opnieuw wil melden bij die Grün-Weißen. Als Wöber voor tien miljoen naar de Johan Cruijff ArenA verkast, dan wordt hij de duurste uitgaande transfer aller tijden van Rapid Wien. Dat record staat nu nog op naam van Robert Beric, die voor 7,5 miljoen naar Saint-Étienne vertrok.

De interesse van Ajax in Wöber was overigens al bekend en de international van Jong Oostenrijk bracht deze zomer zelfs een bezoek aan Amsterdam en De Toekomst. “Ik ben in Amsterdam geweest en heb een indruk gekregen. Dat was afgesproken. Maar Rapid is op dit moment de beste optie voor mij”, zei het talent twee weken geleden tegen Krone.

“Je moet alles afwegen. Het geld telt in deze fase van mijn carrière niet. Ik heb ervaring nodig, speeltijd”, aldus Wöber, die eerder ook nog in verband werd gebracht met Arsenal. Het talent speelde tot dusverre 23 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Rapid en daarin kwam hij tot twee doelpunten. Zijn contract loopt er nog tot de zomer van 2019 door.