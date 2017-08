Robben beent boos weg: ‘Dit was het plan, ik begrijp hem niet’

Bayern München trapte het competitieseizoen vrijdagavond af met een 3-1 overwinning op Bayer Leverkusen en Arjen Robben deed 29 minuten mee. De aanvaller kwam na ruim een uur spelen binnen de lijnen voor Thomas Müller en zou het stadion na afloop boos hebben verlaten, zonder met de media te hebben gesproken.

“Ik weet niet waarom hij niet blij was. We zijn samen overeengekomen dat hij niet zou starten. Hij is op de weg terug van een blessure, speelde in de DFB-Pokal twintig minuten en vandaag dertig. Dit was het plan, dus ik weet niet waarom hij boos was”, zo werd Ancelotti tijdens de persconferentie geciteerd door onder meer TZ.

Robben liet een oefentrip met naar China en Singapore in juli schieten vanwege een op vakantie opgelopen kuitblessure en Ancelotti is derhalve voorzichtig met de international van het Nederlands elftal. Robben zou in ieder geval fit genoeg moeten zijn om op 31 augustus aan de aftrap te verschijnen van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk.