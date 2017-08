PSV wil ‘snelste vertrekker’ niet meer kwijt en gaat mogelijk met Maher praten

PSV wil Santiago Arias niet meer kwijt, zo meldt het Eindhovens Dagblad zaterdag. Hoewel de clubleiding eerder nog dacht dat de rechtsback de snelste vertrekker in deze zomer zou zijn, is men niet meer van plan om de Colombiaanse rechtsback in deze periode van het jaar voor minder dan de hoofdprijs te laten gaan.

Volgens de regionale krant zijn inmiddels op alle hoofden van de huidige basisspelers hoofdprijzen geplakt. Als Burnley daadwerkelijk zijn interesse in Nicolas Isimat-Mirin wil concretiseren, dan zal men minstens tien miljoen euro moeten betalen. Alleen bij Luuk de Jong en Adam Maher is PSV wel bereid om in ieder geval mee te denken.

Het is onduidelijk waar de toekomst van Maher, die een contract tot medio 2018 heeft, ligt. Als hij deze maand geen transfer maakt, gaat PSV alsnog met hem om tafel zitten. Dat kan alle kanten op, al is Phillip Cocu te spreken over de instelling van de middenvelder. "Als Adam in zijn huidige vorm en als speler met zijn ervaring van nu naar PSV was gekomen, was het misschien allemaal wel heel anders gelopen."