‘Iedereen was er voor Nouri’s familie, zo zou dit land moeten zijn’

Het drama rondom Abdelhak Nouri heeft Karim El Ahmadi veel gedaan. De middenvelder van Ajax zakte in juli tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar na hartritmestoornissen en heeft daar ernstige en blijvende hersenschade overgehouden. Het verdriet over Nouri was ook El Ahmadi’s verdriet.

De 32-jarige controleur van Feyenoord keek met een brok in de keel naar het eerbetoon dat de supporters van Ajax in Geuzenveld gaven aan Nouri en diens familie. De vader van Nouri bedankte met de hand op zijn hart de toegestroomde mensenmassa. “Ik vond het een heel mooi moment”, aldus El Ahmadi in een interview met De Telegraaf.

“Dat Appie's vader zo rustig is onder de situatie, waarin zijn zoon verkeert, vind ik bewonderenswaardig. Ik weet niet of ik het zou kunnen als het mijn kind zou overkomen. Hij toonde daar zijn dankbaarheid aan de mensen, zoals dat past bij de cultuur. Nederlanders, Marokkanen, moslim, christen of jood, alles stond door elkaar. Iedereen was er voor de familie Nouri. In mijn ogen precies hoe het in dit land moet zijn”, klinkt het.