El Ahmadi: ‘Ik dacht: ‘moet ik hier zo eindigen als profvoetballer?’’

Karim El Ahmadi keerde in de zomer van 2014 terug bij Feyenoord en zal daar geen spijt van hebben, want afgelopen seizoen pakte hij de landstitel en hij werd door De Telegraaf verkozen tot Voetballer van het Jaar in de Eredivisie. De carrière van El Ahmadi had echter ook heel anders kunnen verlopen.

De 32-jarige middenvelder liet zich in 2011 voor een half jaar verhuren aan Al-Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten en leidde daar een naar eigen zeggen ‘waanzinnig leven’. Waar menig voetballer in zo’n situatie graag langer zou blijven, daar keerde El Ahmadi gauw terug in Rotterdam. “Voor mij hoeft het niet. Ik ben snel tevreden. Al heel snel dacht ik, ik heb deze gave van God gekregen. Moet ik na al mijn jeugdjaren hier zo eindigen als prof? Ik ben er snel vertrokken”, aldus El Ahmadi in De Telegraaf.

De Marokkaans international zegt dat hij geen behoefte heeft aan een druk bestaan op de sociale media en aan glamour. Hij beseft dat hij het beter heeft dan menigeen en probeert anderen waar het kan te helpen, zo vertelt hij. El Ahmadi groeide op met Tjaronn Chery, die eveneens prof werd, maar hij heeft ook gezien dat andere vrienden ‘met andere dingen bezig waren’. “Zij kozen ervoor om ons niet te benaderen omdat ze zagen dat wij talent hadden en echt voetballer wilden worden. We zijn daardoor nooit in die situatie gekomen.”

El Ahmadi heeft bewondering voor voetballers die alles uit hun carriere hebben gehaald, maar zelden tot nooit gekke dingen doen. “Als ik zie wat Lionel Messi heeft gewonnen in zijn leven, dan weet ik dat heel veel jongens in zijn situatie volledig de weg zouden zijn kwijtgeraakt. Maar hij blijft altijd dezelfde, rustige persoon. Je hoort nooit gekke verhalen over hem. Dat spreekt mij zo aan. In eigen land zie ik dat bij Clarence Seedorf en Robin van Persie. Die jongens hebben alles bereikt, in de wereldtop gespeeld en blijven sociaal en maatschappelijk goed in het leven staan. Ze zouden alles kunnen kopen, maar doen dat niet.”