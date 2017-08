‘Gefrustreerde Overmars wil geld bij Ajax juist laten rollen’

Ajax zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De resultaten vallen tegen, enkele belangrijke spelers zijn vertrokken en échte versterkingen blijven vooralsnog uit, tot onvrede van de supporters van de Amsterdamse club. Directeur spelersbeleid Marc Overmars wordt vaak verweten dat hij de hand op de knip houdt, maar volgens De Telegraaf wil hij het geld juist laten rollen.

In zijn zoektocht naar nieuwe spelers voert Overmars geregeld discussies met Dennis Bergkamp, collega in het Technisch Hart, om de gaten in de A-selectie op te vullen met eigen jeugd of aankopen. Het is echter vooral de rvc met Ajacieden Leo van Wijk en Theo van Duivenbode, die op de kleintjes let, zo verzekert het dagblad zaterdag. Tot frustratie van Marc Netto, die het geld liefst zou willen laten rollen.

Overmars voelt zich wel vaker in het hemd gezet, zo klinkt het. Hij wilde Peter Bosz’ wensen inwilligen om niet verder te gaan met keeperstrainer Carlo l’Ami, inspanningsfysioloog Björn Rekelhof en assistent Bergkamp, maar daar stak onder meer Edwin van der Sar een stokje voor. De algemeen directeur, en lid van het Technisch Hart, wilde hooguit één mutatie en dat was Hennie Spijkerman naar Jong Ajax. Uiteindelijk vertrok Bosz naar Dortmund en werd Spijkerman weer bij de A-selectie gehaald.

Overmars wilde Michael Laudrup als opvolger van Bosz, met Marcel Keizer aan zijn zijde. Zo kon laatstgenoemde klaar worden gestoomd voor het hoofdcoachschap. Van der Sar en Bergkamp achtten Keizer na zijn succesvolle jaar bij Jong Ajax echter klaar voor het grote werk, ook al vond Keizer een tussenstap naar verluidt niet onverstandig.