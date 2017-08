De Boer: ‘Ik denk niet meer terug aan die aanbieding, ik was er niet klaar voor’

Crystal Palace gaat zaterdagmiddag op bezoek bij Liverpool en dat is voor Frank de Boer ergens een bijzondere wedstrijd, want de manager had in mei 2012 aan de slag kunnen gaan op Anfield. De oud-verdediger was in beeld om Kenny Dalglish op te volgen, maar opteerde uiteindelijk voor een langer verblijf bij Ajax.

Liverpool ging in zee met Brendan Rodgers van Swansea City en neemt het nu dus op tegen het Crystal Palace van De Boer. “Ik denk niet meer terug aan die aanbieding van Liverpool. Ik had er toen een heel duidelijk standpunt over ingenomen. Ik voelde namelijk dat ik er niet klaar voor was en dat ik niet klaar was bij Ajax. Het was geen moeilijke beslissing”, zo wordt De Boer, die zijn avontuur bij Crystal Palace begon met een 0-3 nederlaag tegen Huddersfield Town, geciteerd door de Daily Mirror.

“Ik hoefde er niet twee keer over na te denken. Ik was toen namelijk erg gelukkig bij Ajax en was er gewoon nog niet klaar. Daarna tekende ik een contract waardoor ik nog een paar jaar langer zou blijven. Het was hetzelfde als toen ik nog bij Ajax speelde. Ik weet nog dat de assistent van Johan Cruijff mij ’s nachts opbelde en zei: ‘Cruijff wil dat je bij Barcelona komt voetballen’”. Maar ik had net voor drie jaar bijgetekend bij Ajax en zei: ‘sorry, maar ik ben net akkoord gegaan’. Dus toen zei ik ‘nee’ en dat zei ik dus ook tegen Liverpool.”

De Boer vertrok drie jaar later, in 1999, alsnog naar Barcelona, samen met zijn broer Ronald. De linkspoot kwam bij die transfer in conflict met zijn werkgever. De broers wilden per se naar het Camp Nou, alwaar zij hun salaris naar verluidt konden vervijfvoudigen. Ajax weigerde mee te werken, maar nadat de arbitragecommissie de club in het gelijk had gesteld, liet men de gebroeders De Boer alsnog gaan. Tot op zekere hoogte is die situatie te vergelijken met die van Philippe Coutinho momenteel bij Liverpool.

De Braziliaan wil naar Barcelona, maar Liverpool zou inmiddels ook een derde bod van 125 miljoen euro hebben afgewezen. De eerdere voorstellen bedroegen 80 miljoen en 85 miljoen exclusief 15 miljoen aan variabelen. “Als iemand ongelukkig is en weg wil, dan weet je dat het bijna onmogelijk is dat die nog blijft. Het gebeurt en je moet ermee omgaan. In dergelijke situaties is er bijna nooit een happy ending voor een van de twee”, aldus de Boer. Crystal Palace won overigens bij zijn laatste drie bezoekjes aan het Anfield van Liverpool.