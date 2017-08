Wenger: ‘Hij is misschien de sterkste speler die ik ooit getraind heb’

Arsenal versterkte zich deze zomer met Alexandre Lacazette en Sead Kolasinac en laatstgenoemde kostte geen cent, want de linksback liep uit zijn contract bij Schalke 04. De Bosniër was bij zijn debuut in de Premier League (Leicester City, 4-3) meteen goed voor een assist en kan op de complimenten rekenen van manager Arsène Wenger.

“Misschien is hij de sterkste speler die ik ooit getraind heb. Hij is van nature heel sterk”, aldus Wenger in aanloop naar de uitwedstrijd van zaterdagavond tegen Stoke City. “Hij gebruikt zijn lichaam in de duels heel goed en als hij ingrijpt, dan kan hij dat doen met zijn lichaam, zonder dat het iets weg heeft van een overtreding. Dat is een belangrijke kwaliteit voor een speler om snel te kunnen wennen aan de Premier League.”

Arsenal won van 2008 tot 2016 slechts één keer bij Stoke. De Londenaren hadden het doorgaans lastig met de fysieke stootkracht van de opponent, waarbij spelers als Ricardo Fuller, Kenwyne Jones, Peter Crouch en Jonathan Walters speelden. “Toen we het Emirates Stadium bouwden, moesten we spelers verkopen en gingen we verder met erg jonge spelers. Cesc Fàbregas en Samir Nasri waren nog erg jong en hadden weinig ervaring om met zoveel fysieke tegenstand om te kunnen gaan”, legt Wenger uit.

“We hadden wellicht minder fysieke topspelers, maar vaak kwam het simpelweg doordat we een erg jong team hadden.” Met Kolasinac, 24 jaar, heeft Wenger in ieder geval weer een speler die fysiek zijn mannetje staat: “Hij heeft de kwaliteiten om te blijven gaan en bovendien is hij erg gevaarlijk in de laatste fase van de aanval. Hij heeft al de nodige assists op zijn naam staan. Hij is geen betoverende dribbelaar, maar zijn sprints zijn erg trefzeker.” Met zijn manier van spelen heeft Kolasinac de nodige Arsenal-fans al kunnen bekoren.

“Dat voel je wel aan het publiek. Het publiek ziet zijn vastberadenheid en zijn toewijding en reageert daarop. Dat geeft weer energie aan het elftal.” Waar Manchester City veel geld uittrok voor backs als Benjamin Mendy en Kyle Walker, daar kwam Kolasinac dus transfervrij naar Arsenal. “Dat maakt dat je meer aankopen kunt doen, dat je een extra speler kunt kopen. Voor een speler van vijftig miljoen pond kun je bijvoorbeeld ook twee spelers van 25 miljoen pond halen”, aldus de Fransman. Kolasinac tekende bij the Gunners overigens een contract tot de zomer van 2022.