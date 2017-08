‘Hoe moet je Matthijs de Ligt dan beoordelen voor Oranje?’

Honderd kopstukken uit het Nederlandse voetbal hebben zaterdag een manifest ondertekend waarin wordt opgeroepen tot een kunstgrasstop in de Eredivisie. Om spijkers met koppen te kunnen slaan, moeten de topclubs in de Eredivisie de overige verenigingen financieel helpen, zo vertelt Mark van Bommel.

De assistent-bondscoach van Saudi-Arabië en voormalig aanvoerder van het Nederlands elftal stipt aan dat ‘solidariteit’ een must is om het kunstgras van de Nederlandse velden te verbannen. “De Nederlandse voetbalwereld is verdeeld, er zijn verschillende belangen, maar juist daarom zou het zo mooi zijn als we dit probleem met zijn allen oplossen”, zegt hij in het Algemeen Dagblad. Een herverdeling van het televisiegeld zou een van de opties kunnen zijn, zo benadrukt ook Ruud Gullit.

Iedere club zou vervolgens financieel in staat moeten kunnen zijn om het hele jaar lang een fatsoenlijk natuurgrasveld te onderhouden. Iedereen zal water bij de wijn moeten doen, aldus Gullit: “De topclubs dus zeker ook. Voor Ajax of PSV is een ton in euro’s iets heel anders dan voor Excelsior of Sparta Rotterdam.” Volgens de ondertekenaars is kunstgras schadelijk voor het imago, het niveau, de toekomst en het aanzien van ons voetbal, zo viel er in het pamflet te lezen.

Bovendien is voetbal op kunstgras niet te vergelijken met voetbal op natuurgras, zo vinden velen. Gullit, assistent-bondscoach van Oranje, vindt dat hij voetballers op kunstgras niet eens ‘normaal kan beoordelen’ en verwijst naar het doelpunt dat Paul Gladon onlangs maakte tegen Ajax. “Op normaal gras had Matthijs de Ligt een sliding ingezet, maar nu niet. Hij blijft rechtop, zijn lichaamsbalans is heel anders dan normaal. Hoe moet je zo’n jongen dan beoordelen voor Oranje?”