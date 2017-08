De Mos heeft twijfels: ‘Die eerste twee had Ajax nooit moeten verkopen’

Aad de Mos is van mening dat Ajax een goede deal met de verkoop van Davinson Sánchez aan Tottenham Hotspur heeft gesloten. De verdediger uit Colombia vertrok vrijdag voor minimaal 40 miljoen euro en maximaal 42 miljoen euro naar Londen. Ajax zwaaide zodoende deze zomer alweer de derde verdediger uit, na de eerder aftocht van Kenny Tete naar Olympique Lyon en Jairo Riedewald naar Crystal Palace.

"Die eerste twee had Ajax nooit moeten verkopen, maar de transfer van Sánchez op zich is een topdeal voor Ajax", zegt Aad de Mos in gesprek met Sportnieuws. De transfersom biedt de Amsterdamse club veel mogelijkheden. "Je moet op dit niveau back-ups hebben. Ajax zit veel in Zuid-Amerika, dus er duikt vast wel iemand op."

"Soms moet je verkopen in de voetballerij. Wij zitten niet in het bestuur, maar alleen Marc Overmars en co hebben hier met makelaars te maken. Wij niet." De Mos acht de komst van versterkingen noodzakelijk. "Donny van de Beek probeert het, maar kan het nog niet. David Neres laat niets zien en Joël Veltman gaat eerder achteruit dan vooruit qua ontwikkeling. Dan zit het ook niet mee, zacht uitgedrukt."

De Mos vindt dat de supporters van Ajax realistisch moeten zijn. "Jarenlang was iedereen het met de analisten eens dat Ajax het net als Benfica en FC Porto moesten doen, namelijk: in Zuid-Amerika scouten. Doen ze het, verkopen ze en boeken ze winst. Is het nog niet goed! Voor dat bedrag had ik Sanchez persoonlijk naar Londen gereden."