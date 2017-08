‘Feyenoord bereikte in het diepste geheim akkoord over dik vier miljoen euro’

Feyenoord betaalt ruim vier miljoen euro voor de komst van Sam Larsson, zo verzekert De Telegraaf zaterdag. Vrijdag sijpelde al door dat de club uit Rotterdam en sc Heerenveen tot een akkoord over de 24-jarige aanvaller waren gekomen. De Zweed zal zich over enkele dagen formeel aan de regerend landskampioen verbinden.

De Telegraaf schrijft dat de clubs 'in het diepste geheim' tot een akkoord kwamen, in een speciaal gehuurde ruimte van Hotel Jan Tabak in Bussum. Delegaties van Feyenoord en Heerenveen, onder leiding van Martin van Geel en Gerry Hamstra, kwamen in het Gooi tot een vergelijk over een initiële transfersom van dik vier miljoen euro, maar dat bedrag kan in de toekomst hoger uitvallen.

Hamstra heeft namens Heerenveen bedongen dat zijn club door bonussen vanwege wedstrijden in Champions League of Europa League nog meer geld kan krijgen, al zal dat het half miljoen euro niet overstijgen. De Friese club hanteerde eerder deze zomer naar verluidt een vraagprijs van zeven à acht miljoen euro, waar Celta de Vigo en Benfica moeite mee hadden. Hamstra wilde vrijdag echter spijkers met koppen slaan en een oplossing vinden voor de koppige Larsson.

Duidelijk was in ieder geval dat Larsson niet bij Heerenveen zou blijven. De smaakmaker, die sinds 2014 uitkomt voor de club en 23 keer scoorde in 81 duels, weigerde op de teamfoto te gaan en ging niet met Heerenveen mee op trainingskamp naar Italië. Hij zal maandag of dinsdag een contract tot medio 2022 ondertekenen en gaat bij Feyenoord de concurrentie aan met Jean-Paul Boëtius.

De komst van Larsson maakt ook duidelijk dat Robin van Persie deze transferwindow niet naar Rotterdam komt. De aanvaller heeft nog een contract voor een seizoen met Fenerbahçe en volgens het dagblad is ook de afgelopen dagen gebleken dat er geen enkel uitzicht is op een vertrek van de Rotterdammer uit Istanbul.