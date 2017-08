Cambuur deelt boete uit na doodschop tegen Jong Ajax: ‘Dit is zo dom’

Marinus Dijkhuizen was na afloop van de 1-2 nederlaag tegen Jong Ajax woest op Marvin Peersman. De verdediger van SC Cambuur deelde diep in de extra tijd een ongelooflijke schop aan Mateo Cassierra uit, waarna hij met rood mocht vertrekken. Peersman verzekerde dat hij de bal speelde, maar hij raakte het leer op geen enkel moment en was zichtbaar gefrustreerd.

"Ik heb het nog niet teruggezien, maar ik zag het gelijk al. Ik heb hem gelijk veroordeeld in de kleedkamer en hem een boete gegeven", vertelde Dijkhuizen tegen FOX Sports. "Dat hoort niet thuis op een voetbalveld en zeker niet bij Cambuur. Dit soort rode kaarten is zo dom."

"Deze kon ik zonder beelden wel beoordelen, want ik had zicht op de situatie." Jong Ajax kwam in Friesland voor rust al op een 0-2 voorsprong door treffers van Cassierra en Darren Sidoel. Ondanks een aansluitingstreffer van Matthew Steenvoorden was het team van Dijkhuizen niet meer in staat om een gelijkspel te forceren.