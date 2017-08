Valencia haalt ook ‘de Muur’ met verplichte optie tot koop naar Spanje

Jeison Murillo maakt de overstap van Internazionale naar Valencia, zo maakt de Oost-Spaanse club vrijdagavond laat bekend. De centrale verdediger uit Colombia wordt twee seizoenen gehuurd, waarna Valencia een verplichte optie tot koop moet lichten. Hoewel de club geen informatie verschaft over de hoogte van het bedrag, gaat het volgens diverse media in Italië om dertien miljoen euro.

Murillo, 25 jaar, is zeker geen onbekende in het Spaanse voetbal. Hij werd in 2010 door Udinese uitgeleend aan zusterclub Granada, dat hem overnam en vervolgens zelf tijdelijk bij Cádiz en Las Palmas stalde. Tussen 2013 en 2015 maakte el Muro indruk in de hoofdmacht van Granada. Dat leidde in de zomer van 2015 tot een transfer naar Inter.

Hoewel Murillo in twee jaar Milaan tot 69 officiële duels kwam, viel hij richting het einde van afgelopen seizoen toch uit de gratie. Valencia versterkte zich in aanloop naar het nieuwe seizoen met Nemanja Maksimovic, Fabian Orellana, Neto, Simone Zaza en rondde eerder vandaag de komst van Gabriel Paulista van Arsenal af.