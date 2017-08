AS Monaco breekt Ligue 1-record dankzij vlot scorende Falcao

AS Monaco heeft na drie speeldagen nog altijd geen punten laten liggen. De regerend landskampioen van Frankrijk zegevierde vrijdagavond met minimaal verschil over FC Metz, na eerdere overwinningen op Toulouse en Dijon: 0-1. Radamel Falcao nam de enige treffer voor zijn rekening; Terence Kongolo kwam niet in actie.

In de eerste helft waren de hoogtepunten op een hand te tellen. De verdediging van FC Metz stond uitstekend, waardoor AS Monaco niet in staat was om voor gevaar te zorgen. Ook na rust leek het team van Leonardo Jardim niet in staat om Thomas Didillon te passeren. De titelverdediger trad opnieuw zonder Kylian Mbappé aan; de tiener was vanwege de transferperikelen wederom buiten de selectie gelaten.

AS Monaco kwam in de 76e minuut toch op voorsprong. Na een handige steekbal van invaller Rachid Ghezzal frommelde Falcao zich langs Didillon en kreeg hij de bal uiteindelijk in het doel: 0-1. Het was voor de Colombiaan alweer zijn vijfde treffer van het seizoen. AS Monaco heeft nu liefst vijftien competitiezeges op rij geboekt en heeft daarmee een nieuw Ligue 1-record in handen.