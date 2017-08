Besiktas laat zich verrassen na treffer Babel; Lens maakt debuut

Na een 1-3 overwinning op Alanyaspor heeft Besiktas in de tweede competitiewedstrijd puntverlies opgelopen. De regerend kampioen kwam tot tweemaal toe op voorsprong tegen Kasimpasa, maar verliet het stadion van de stadsgenoot met een 2-2 remise. De in de voorselectie van Oranje opgenomen Ryan Babel maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen, terwijl Jeremain Lens als invaller zijn debuut maakte voor Besiktas.

Besiktas zocht na 45 minuten de kleedkamer op met een verdiende 1-2 voorsprong. Het eerste doelpunt kwam op naam van Ryan Babel, die bij de tweede paal eenvoudig kon binnentikken na voorbereidend werd van Cenk Tosun. Tegen de verhoudingen in werd het halverwege de eerste helft gelijk via Markus Neumayr, die buiten het strafschopgebied opendraaide en prachtig binnenschoot in de bovenhoek. Talisca zorgde er met een kopbal voor dat Besiktas nog voor rust de voorsprong hervond.

Na een klein uur moest Cenk er 1-3 van maken. Oguzhan Özyakup en Babel bereidden een grote kans voor terwijl keeper Ramazan Kose al gezien was, maar Cenk schoot naast. Een kwartier voor tijd maakten Jeremain Lens en Gary Medel hun debuut als vervangers van Ricardo Quaresma en Özyakup. Besiktas had het overwicht, maar werd opnieuw verrast door een afstandsschot van Kasimpasa. Mahmoud Hassan, beter bekend als Trezeguet, knalde de 2-2 binnen.