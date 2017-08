Bayern München wint voor zesde seizoen op rij openingsduel van Bundesliga

Bayern München heeft vrijdagavond op de eerste speeldag van de Bundesliga geen fout gemaakt. De regerend landskampioen rekende voor eigen publiek met Bayer Leverkusen af: 3-1. Twee miljoenenaankopen, Niklas Süle en Corentin Tolisso, namen de eerste twee treffers voor hun rekening. Vanwege de extreme regenval begon de tweede helft in de Allianz Arena later dan gepland. Bayern heeft nu al zes seizoenen op rij het eerste duel in de Bundesliga gewonnen.

Het team van Ancelotti domineerde in de eerste helft, maar Bayer kreeg hoe dan ook enkele goede kansen. Het bezoek van trainer Heiko Herrlich liet echter na om enkele mogelijkheden te verzilveren. In de negende minuut sloeg Bayern toe: na een vrije trap van nieuwkomer Sebastian Rudy kopte Süle het leer krachtig achter Bernd Leno. Negen minuten later was het weer raak. Leno werkte een corner van Joshua Kimmich in de voeten van Arturo Vidal, die het leer weer in het strafschopgebied bracht. Daar stond Tolisso klaar om de 2-0 tegen de touwen te knikken.

Na rust opteerde Herrlich voor de entree van Julian Brandt en Aleksandar Dragovic, als vervangers van Sven Bender en Leon Bailey. De wedstrijd was na 53 minuten definitief voorbij, ook al had Bayer in de eerste minuten na rust uitzicht op 2-1. Na een overtreding van Charles Aranguiz op Robert Lewandowski, een beslissing die via de video-arbiter werd genomen, nam laatstgenoemde zelf de strafschop: 3-0. Bayer kwam via een rake inzet van Admir Mehmedi nog terug tot 3-1, maar tot meer waren de bezoekers niet in staat. Arjen Robben nam na 61 minuten spelen de plaats van Thomas Müller in.