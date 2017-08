Go Ahead druipt af na bizarre comeback; prachtige goals in Volendam en Sittard

Degradanten NEC en Go Ahead Eagles hebben wisselende resultaten geboekt in de eerste speelronde van de Jupiler League. De Nijmegenaren ontdeden zich met 3-1 van Almere City en ook Go Ahead leek te winnen, maar de ploeg van Leon Vlemmings trok aan het kortste eind na een sensationele comeback van MVV Maastricht: 3-1. Elders pakte Melvin Platje een rode kaart bij zijn rentree op de Nederlandse velden, terwijl in Sittard en Volendam prachtige doelpunten vielen.

NEC - Almere City 3-1

Het gedegradeerde NEC wil linea recta terug naar de Eredivisie en hoopte dus te beginnen met een driepunter. Binnen enkele minuten zorgde Joey Sleegers bijna voor de 1-0, maar zijn kopbal werd gekeerd door keeper Chiel Kramer. Via Jordan Larsson volgde de 1-0 alsnog: na een halfuur kwam de aanvaller voor zijn man en rondde hij beheerst af in de verre hoek. Arsenio Valpoort leek voor een gelijke ruststand te zorgen, maar Arnaut Groeneveld bepaalde met de hak anders. Kort na de onderbreking legde diezelfde Groeneveld de bal perfect klaar voor Larsson: 3-1. De aanvaller liet meerdere kansen onbenut om zijn hattrick te completeren.

MVV Maastricht - Go Ahead Eagles 4-3

In de striemende regen beloonde Go Ahead zich na zeventien minuten voor de goede start van de wedstrijd. Joey Suk dribbelde het strafschopgebied binnen en bediende Sam Hendriks, die de verre hoek vond. Toch kwam MVV langszij: na een corner werd de bal teruggelegd op KRC Genk-huurling Christophe Janssens, die aannam en raak schoot. De tweede helft zou nog veel doelpuntrijker worden. Hendriks maakte er 1-2 van, waarna Jonathan Okita de stand weer in evenwicht bracht. Go Ahead leek aan het langste eind te trekken dankzij Pieter Langedijk, die zes minuten voor tijd voor de 2-3 zorgde, maar een spectaculaire comeback met doelpunten van Marvin Ogunjimi en opnieuw Okita zorgde ervoor dat de punten in Maastricht bleven. De treffers van MVV vielen in minuten 88 en 90.

SC Cambuur - Jong Ajax 1-2

Aanwinst Dennis Johnsen maakte zijn debuut in het shirt van de Amsterdammers, maar het waren debutant Darren Sidoel en Mateo Cassierra die voor rust het verschil maakten. Een dwarrelschot van Sidoel vanaf de rand van het strafschopgebied belandde achter keeper Jesse Bertrams. Het betekende zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. Cassierra bracht de ploeg van Michael Reiziger op 0-2 door het laatste zetje te geven na een standaardsituatie. Kort voor rust raakte Cambuur via Matthew Steenvoorden nog de paal. In de tweede helft vond Cambuur de aansluiting door een treffer van Steenvoorden. Hij kopte een corner van Mathias Schils binnen en daarna lieten Alvin Daniels, Martijn Barto en Issa Kallon na om de gelijkmaker op hun rekening te nemen. De Friezen eindigden met tien na een charge van Marvin Peersman op Cassierra.

FC Volendam - Helmond Sport 2-2

Na nog geen twintig minuten spelen keek het bezoek uit Helmond al tegen een dubbele achterstand aan. In de tiende minuut tikte Nick Runderkamp bij de tweede paal de openingstreffer tegen de touwen en negen minuten later nam Teije ten Den op fraaie wijze de 2-0 tegen zijn voormalig werkgever voor zijn rekening. De aanvaller werkte de bal achter het standbeen in het doel van keeper Stijn van Gassel. Arne Naudts maakte er 2-1 van. Dat doelpunt hing al een tijdje in de lucht en uiteindelijk kreeg Helmond opnieuw loon naar werken. Ron Janzen dompelde Volendam enkele minuten voor tijd in rouw.

RKC Waalwijk - FC Emmen 0-2

In de eerste helft wilden de bezoekers wel, maar RKC verdedigde goed en zodoende leek het eerste bedrijf doelpuntloos te eindigen. Een overtreding van Etienne Vaessen vlak voor rust resulteerde echter in een strafschop, die door Cas Peters werd benut. Na de rust leek Glenn Bijl de 0-2 op het scorebord te zetten, maar zijn snoeiharde inzet belandde via de lat én de paal niet achter de doellijn. Televisiebeelden wezen uit dat de bal de doellijn net niet passeerde. RKC was erg dicht bij de gelijkmaker, maar Dennis Telgenkamp kwam met de schrik vrij toen een schot over zijn doel vloog. Youri Loen maakte in de blessuretijd aan alle onzekerheid een einde. Hij rondde fraai af na een counter en bepaalde de eindstand op 0-2.

FC Eindhoven - Telstar 2-2

De laatste zeven onderlinge duels werden allemaal gewonnen door Eindhoven, maar ditmaal begonnen de Noord-Brabanders zwak. Na een kwartier profiteerde Telstar van een foute terugspeelbal. Reading-huurling Andrija Novakovich pikte de bal op en stelde Júnior Toretta in staat om te scoren. Gerson Rodrigues liet na om er 0-2 van te maken: vrij voor Ruud Swinkels schoot de linksbuiten over. Daarna volgde een turbulente tweede helft. Het werd 1-1 via debutant Elton Kabangu, die doel trof via de binnenkant van de paal na een voorzet van Thomas Horsten. Melvin Platje maakte na 66 minuten zijn terugkeer op de Nederlandse velden en zag Rodrigues de 1-2 maken. Even later scoorde Kabangu opnieuw en kreeg Platje een rode kaart voor een duw aan Fries Deschilder.

Fortuna Sittard - FC Dordrecht 5-1

In de openingsfase moest Dordrecht zich beperken tot tegenhouden, maar dat lukte niet lang. Een afstandsschot van Lisandro Semedo was keeper Renze Fij te machtig en halverwege de eerste helft krulde Finn Stokkers de bal langs de sluitpost in het doel. Pas in de slotfase van de eerste helft kwam Dordrecht beter in het spel en kreeg het enkele kansen. In de tweede helft werd het erger voor de bezoekers. Stokkers zorgde voor de 3-0, waarna Feyenoord-huurling Gustavo Hamer nog wel wat terugdeed. Via een schitterende hakbal van André Vidigal en een doelpunt in blessuretijd van Stefan Askovski werd het 5-1, terwijl Sai van Wermeskerken rood kreeg voor het neerhalen van een doorgebroken speler.

FC Den Bosch - Jong AZ 1-3

Jong AZ debuteerde in het betaald voetbal en kreeg al gauw het eerste doelpunt om de oren via een laag en hard schot van Muhammed Mert. Toch wisten de Alkmaarders zich te herpakken. De formatie van Martin Haar en Denny Landzaat kwam nog voor rust op voorsprong, na een rebound van Abdel Malek El Hasnaoui en een strafschop van Jeremy Helmer, na een overtreding op El Hasnaoui. Dennis Kaars dacht tot tweemaal toe de gelijkmaker te produceren, maar beide treffers werden afgekeurd wegens buitenspel. Den Bosch ging risico's nemen om de 2-2 te maken en dat leidde uiteindelijk tot de 1-3 van Viktor Karl Einarsson.