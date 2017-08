Vitesse boekt ook overwinning in Kerkrade en evenaart clubrecord

Vitesse heeft vrijdagavond opnieuw drie punten gepakt. Nog geen week na de 4-1 zege op NAC Breda was het team van Henk Fraser ook te sterk voor Roda JC Kerkrade: 1-3. De club uit Arnhem heeft nu zes opeenvolgende zeges op de Limburgers geboekt; een evenaring van het clubrecord van overwinningen op rij tegen Willem II. Roda JC, dat op de eerste speeldag van PEC Zwolle had verloren, had de laatste twaalf seizoenen geen enkele nederlaag in het eerste thuisduel van de competitie geleden.

In de openingsfase in Kerkrade viel er reeds veel te beleven. Een periode van balbezit bij Vitesse leidde tot een mogelijkheid voor Guram Kashia, na iets meer dan tien minuten spelen. Hidde Jurjus voorkwam met een goede reflex dat de verdediger met een kopbal na een corner voor de 0-1 zorgde. Beide teams zochten nadrukkelijk naar een doelpunt, maar het lukte niet om een opening te vinden. Een kopbal van Bryan Linssen ging naast en Remko Pasveer reageerde attent op een inzet van Jorn Vancamp.

Vitesse slaagde er maar niet in om Matavz in stelling te brengen, maar een fikse fout van Frédéric Ananou stond aan de basis van de 0-1 van de Sloveen. De verdediger speelde bal verkeerd terug, waarna Matavz het leer met de binnenkant van zijn voet heerlijk langs Jurjus krulde. Roda probeerde daarna nog om een gelijkmaker voor rust te forceren, maar Vitesse haalde met een minimale voorsprong het rustsignaal.

In de tweede helft zocht Roda met man en macht naar de 1-1. Mitchell Paulissen had een doelpunt op zijn schoen, maar na een vrije trap kreeg hij de bal net niet tussen de palen. Het werd eenrichtingsverkeer richting het doel van Pasveer, maar het ontbrak de ploeg van Molenaar aan precisie in de afronding. Na ruim een uur spelen verscheen toch de 1-1 op het scorebord. Mikhail Rosheuvel ging neer na een sliding van Milot Rashica, waarna Simon Gustafson de bal vanaf elf meter én via de schouder van Pasveer tegen de touwen schoot. Het was voor de huurling van Feyenoord alweer zijn derde treffer.

Vitesse trok het duel daarna echter naar zich toe. Bruns verzilverde na 68 minuten een vrije trap en zette het team van Fraser daarmee wederom op voorsprong. Het tempo van de wedstrijd daalde en tien minuten voor tijd gooide Kashia het duel in het slot. De verdediger kopte dit keer wel knap raak uit een hoekschop.